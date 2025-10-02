Nam NSƯT giàu nhất nhì Việt Nam làm chủ 2 khu du lịch và 5 hòn đảo, đi hát không cát-xê

Trong làng nhạc Việt, nếu nhắc đến dòng nhạc thính phòng hay cách mạng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái tên NSƯT Cao Minh. Ông từng được gọi là “giọng ca vàng” một thời, nổi bật với chất giọng tenor sáng, vang và kỹ thuật hiếm có. Với kho tàng âm nhạc đồ sộ, ông đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ - không phải tự nhiên báo chí gọi ông là NSƯT giàu nhất nhì làng giải trí Việt.

NSƯT Cao Minh

Ông vua nhạc đỏ Việt Nam sở hữu nhiều ca khúc bất hủ, đi hát không nhận cát-xê

Sinh năm 1961 tại Long An, NSƯT Cao Minh tên thật là Nguyễn Cao Minh. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ ông gắn liền với miền quê Nam Bộ. Đam mê ca hát từ sớm, năm 1978, chàng trai 17 tuổi đã giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh - mở ra bước ngoặt để ông theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 1979, ông xin vào phụ việc ở đoàn văn công tỉnh, sau đó vào học ở khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Với chất giọng tenor sáng, vang, giàu kịch tính, Cao Minh trở thành một trong số ít ca sĩ Việt Nam thời đó có thể thể hiện được các tác phẩm khó của dòng nhạc thính phòng - cổ điển. Năm 1988, ông xuất sắc giành giải Nhất tại Concour Thanh nhạc toàn quốc lần thứ nhất, đồng thời nhận thêm giải phụ “Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ” và “Người hát dân ca hay nhất”. Từ đó, tên tuổi Cao Minh gắn chặt với nhạc cách mạng, dân ca và những bài ca đi cùng năm tháng.

NSƯT Cao Minh được mệnh danh là "ông vua nhạc đỏ"

Điều đặc biệt ở NSƯT Cao Minh là ông không chọn dòng nhạc thị trường để nổi tiếng nhanh, mà trung thành với nhạc hàn lâm vốn kén người nghe. Bằng kỹ thuật vững vàng và cảm xúc chân thành, ông khiến công chúng thấy được sự cuốn hút của dòng nhạc này. Nhiều ca khúc như Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, Bến Xuân, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Hòn Vọng Phu, Dấu Chân Phía Trước, Tiểu Đoàn 307… qua giọng hát và cách ông xử lý đã trở thành dấu ấn khó phai trong nền âm nhạc nước nhà.

Hiện tại, tuy không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như thời hoàng kim, Cao Minh vẫn đều đặn tham gia các sự kiện nghệ thuật có chọn lọc, đồng thời giảng dạy thêm về thanh nhạc. Đặc biệt, ông nổi tiếng với quan điểm nhiều khi hát mà không nhận cát-xê. Trong một số buổi diễn phục vụ cộng đồng hoặc tri ân đồng bào, ông coi đó là trách nhiệm và niềm vui, không phải công việc kiếm tiền. Với ông, âm nhạc là “đạo”, là cách sống tử tế hơn là một nghề để làm giàu.

Sở hữu 2 khu sinh thái và 5 hòn đảo, không thích bị gọi là “đại gia”

Ở tuổi ngoài 60, ông sở hữu 5 hòn đảo tại Hồ Trị An (Đồng Nai) cùng 2 khu du lịch sinh thái rộng hàng chục hecta. Một trong những khu sinh thái ấy có diện tích tới 20 ha, được ông tự tay thiết kế và xây dựng trong suốt 7 năm bằng gỗ, đá và vật liệu tái chế.

Không dừng lại ở đó, ông còn xây dựng nhà hát riêng trên đảo, tổ chức những buổi biểu diễn “mộc” không cần thiết bị điện tử cho du khách và người dân. Đây được xem như cách ông đưa nghệ thuật trở về đúng nghĩa tự nhiên, gần gũi và thuần khiết nhất. Trong không gian nhà hát vừa được dựng nên, NSƯT Cao Minh ấp ủ kế hoạch mời những chuyên gia quốc tế cùng các nghệ sĩ piano hàng đầu tới biểu diễn, đồng thời đánh giá, điều chỉnh hệ thống âm thanh để đạt chuẩn tốt nhất.

Ông sở hữu 5 hòn đảo tại Hồ Trị An (Đồng Nai) cùng 2 khu du lịch sinh thái rộng hàng chục hecta

Điều đặc biệt là ở đây, ông nói không với nhạc điện tử, chỉ giữ nguyên sự mộc mạc của tiếng hát và nhạc cụ. Nhà hát cũng không bán vé, khán giả có thể tự do đến nghe nhạc mà không tốn chi phí. Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được sống cùng nghệ thuật và lan tỏa sức mạnh của âm nhạc đến đông đảo công chúng.

Ông từng mở phòng trà tại nhà trước khi xây khu du lịch sinh thái rộng 20 ha mà không phải vay mượn ai đồng nào. Và hiện tại, nam NSƯT đang muốn biến khu du lịch sinh thái của mình thành một khu vườn âm nhạc để mời bạn bè đến làm các chương trình âm nhạc chất lượng và đẳng cấp.

Tuy được báo chí gọi là “ca sĩ đại gia” hay “ca sĩ thực thụ giàu nhất Việt Nam”, nhưng bản thân ông lại không thích danh xưng này. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông nói thẳng: “Tiền bạc không phải mục tiêu, mà chỉ là phương tiện để thực hiện ước mơ văn hóa”. Với ông, giàu không chỉ ở đất đai, nhà hát hay khu sinh thái, mà còn ở việc có thể hát, dạy học, và đem lại niềm vui cho người khác.

Ông không thích danh xưng "ca sĩ đại gia"

Những năm gần đây, Cao Minh chọn cuộc sống an nhiên trên đảo, quản lý các dự án sinh thái và hát cho khách ghé thăm. Ông thỉnh thoảng ra mắt ca khúc mới, như Giọt Nước Mắt , hay tham gia bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Mới đây, NSƯT Cao Minh gây chú ý khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ

Phía sau những thành công ấy là người vợ từng đảm nhận chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Hiểu rõ chồng là nghệ sĩ của công chúng, ngay từ khi nên duyên, bà đã sẵn sàng làm hậu phương vững chắc, tạo điều kiện để ông toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện tại, NSƯT Cao Minh chủ yếu sống ở Đồng Nai để tập trung cho công việc kinh doanh, trong khi vợ ông ở TP.HCM. Tuy sống khác nơi nhưng hạnh phúc gia đình vẫn trọn vẹn. Sau khi nghỉ hưu, bà dành nhiều thời gian cho việc viết sách, tiếp tục theo đuổi đam mê riêng.