Bà cụ cầm 627 triệu đòi mua vàng số lượng lớn: Nhân viên vội báo cảnh sát, nạn nhân tỉnh ngộ kịp thời

Khách hàng đòi mua vàng số lượng lớn

Một câu chuyện vừa xảy ra tại một cửa hàng vàng ở quận Lợi Châu, thành phố Quảng Nguyên (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Một khách hàng lớn tuổi, bà Lý, đã đến cửa hàng và đặt mua số vàng trị giá lên tới 180.000 NDT (tương đương 627 triệu đồng). Tuy nhiên, khi được hỏi mục đích, bà lại chối quanh co, không tiết lộ.

Bà Lý ngỏ ý mua số vàng lớn và đặt cọc trước 30.000 NDT (khoảng 104 triệu đồng). Hành vi bất thường của bà Lý, cùng với những cảnh báo gần đây của cảnh sát về các chiêu trò lừa đảo mới, đã khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ. Thay vì vui mừng vì có một giao dịch lớn, nhân viên cửa hàng lại quyết định báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi tìm hiểu, họ phát hiện bà Lý đã rơi vào bẫy của một kẻ lừa đảo đầu tư tài chính. Ban đầu, bà Lý chối quanh co, nhưng trước sự kiên trì của cảnh sát, bà đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Bà Lý cho biết: "Anh ta liên tục nói có thể giúp tôi đầu tư kiếm tiền, không ngờ lại là kẻ lừa đảo. Tôi còn nghĩ mình sắp kiếm được một món hời. May mà có các anh xuất hiện kịp thời."

Qua lời kể của bà Lý, sự việc bắt đầu từ vài tháng trước, khi bà Lý quen biết một người lạ trên mạng. Người này giới thiệu cho bà một nền tảng đầu tư chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ hướng dẫn bà cách thức đầu tư sinh lời. Sau đó, hắn ta viện cớ chuyển khoản trực tuyến bị chậm trễ và mất phí để thuyết phục bà Lý đầu tư bằng cách gửi vàng qua đường bưu điện.

Hình minh họa. Ảnh: CCTV

Tin tưởng vào lời hứa hẹn làm giàu nhanh chóng, bà Lý đã làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Bà đến cửa hàng vàng mua số vàng tương đương với số tiền đầu tư và định gửi đến địa chỉ do hắn ta cung cấp. Rất may, hành động này đã bị cảnh sát và nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn chặn. Cảnh sát cũng cho biết, trong lúc chọn vàng, bà Lý vẫn liên tục liên lạc với kẻ lừa đảo để được hắn ta hướng dẫn. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính và tuyệt đối không gửi vàng đến địa chỉ lạ hoặc giao cho người thứ ba.

Lời nhắc nhở của cơ quan chức năng

Thực tế là, thủ đoạn lừa đảo này đã không còn xa lạ. Bà Lý là người may mắn khi được phát hiện kịp thời. Trong khi đó, nhiều người đã trở thành nạn nhân, dẫn đến tình huống “tiền mất, tật mang”.

Năm 2024, cảnh sát Trung Quốc đã đưa ra thông báo nhắc nhở người tiêu dùng cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo như vậy. Xét về thủ đoạn, một số giả danh công an và yêu cầu gửi vàng để “xác minh vốn và rút vốn” với lý do có liên quan đến vụ án; một số vàng lừa đảo dưới danh nghĩa tái chế vàng miếng với giá cao.

Loại lừa đảo này thường yêu cầu nạn nhân giao vàng đến một địa điểm được chỉ định thông qua dịch vụ gọi xe trực tuyến, chuyển phát nhanh… và thực hiện các giao dịch mà không gặp mặt hoặc không có mặt. Sau khi lấy được vàng, những kẻ lừa đảo sẽ đến các tiệm vàng để bán số hàng trộm được và lấy tiền mặt. So với lừa đảo trực tuyến, hành vi này tinh vi hơn vì không lưu lại giao dịch, tránh sự giám sát của cảnh sát và các cơ quan khác, đồng thời khiến việc theo dõi và thu thập bằng chứng trở nên khó khăn hơn.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Từ đó, cơ quan chức năng nhắc nhở, mọi người cần nâng cao ý thức đề phòng và cảnh giác. Bạn cần kiểm tra bất kỳ yêu cầu mua vàng nào qua điện thoại hoặc trực tuyến, sau đó gửi yêu cầu đó đến một địa chỉ được chỉ định hoặc giao trực tiếp cho "bên thứ ba" với lý do "nạp lại đơn đặt hàng" hoặc "thanh toán cho kho bạc”.

Mọi người cũng phải chọn kênh chính thức, uy tín khi đầu tư vào vàng và không tin vào những từ như “lợi nhuận cao”, “thông tin nội bộ”, “lợi nhuận được đảm bảo” và “chắc chắn sinh lời”...