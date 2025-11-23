Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà cụ U80 nhờ chuyển khoản 2,5 triệu đồng làm "sổ hộ nghèo", người phụ nữ nhất quyết không giúp và báo công an

23-11-2025 - 20:11 PM | Smart Money

Bà cụ U80 nhờ chuyển khoản 2,5 triệu đồng làm "sổ hộ nghèo", người phụ nữ nhất quyết không giúp và báo công an

Tinh thần cảnh giác và hành động kịp thời của chị Bùi Hoài Thu đã giúp bà cụ không chuyển khoản cho đối tượng lạ, góp phần ngăn chặn một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra.

Khoảng 15h30 ngày 19/11/2025, trong lúc đang bán thuốc tại nhà ở thôn Bùi Thượng (xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng), chị Bùi Hoài Thu (sinh năm 1990) được bà Dương Thị Hiên (sinh năm 1953, hàng xóm) nhờ chuyển khoản giúp 2.500.000 đồngvào một tài khoản lạ với lý do "làm sổ hộ nghèo".

Nhận thấy yêu cầu bất thường và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Thu đã giải thích, cảnh báo để bà Hiên thận trọng. Dù vậy, bà Hiên vẫn khẳng định muốn chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng. Lo ngại bà bị lừa, chị Thu đã khéo léo kéo dài thời gian, mời bà Hiên ngồi chờ rồi lập tức báo cho Công an xã Yết Kiêu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an xã nhanh chóng có mặt, trực tiếp tuyên truyền, phân tích và làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Sau khi được giải thích kỹ lưỡng, bà Hiên đã hiểu rõ bản chất vụ việc và cam kết không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Tinh thần cảnh giác và hành động kịp thời của chị Bùi Hoài Thu đã góp phần ngăn chặn một vụ lừa đảo có thể xảy ra, bảo vệ tài sản của người dân địa phương.

Từ vụ việc này, Công an xã Yết Kiêu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng tự xưng làm "sổ hộ nghèo" hay hỗ trợ thủ tục an sinh xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng

Linh San

