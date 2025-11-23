Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: 4 người đổi giải đặc biệt tại đại lý Ngọc Trinh, Ngọc Thảo, Tài Lộc, Trần Tâm

23-11-2025 - 17:30 PM | Smart Money

Sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, thêm 4 đại lý vé số đã đổi thưởng cho 4 người trúng giải đặc biệt

Chiều 23-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Ngọc Thảo và đại lý Trần Tâm ở tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây vừa nhận đổi thưởng cho 2 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 387298) 4 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 22-11.

Xổ số miền Nam: 4 người đổi giải đặc biệt tại đại lý Ngọc Trinh, Ngọc Thảo, Tài Lộc, Trần Tâm- Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: 4 người đổi giải đặc biệt tại đại lý Ngọc Trinh, Ngọc Thảo, Tài Lộc, Trần Tâm- Ảnh 2.

2 người trúng đặc biệt 4 vé Hậu Giang đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Trần Tâm, Ngọc Thảo

Đối với 10 tờ vé số Hậu Giang trúng giải đặc biệt còn lại, vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải đặc biệt (dãy số 144416) của vé số Bình Phước được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Sau khi đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đổi thưởng cho một người may mắn trúng đặc biệt 9 tờ vé số Bình Phước, thì thêm một người trúng 1 vé đã lộ diện tại đại lý vé số Ngọc Trinh ở tỉnh An Giang.

Đối với vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 22-11, sau khi đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho một người đàn ông ở phường Linh Xuân (TP HCM) trúng giải đặc biệt (dãy số 480092) 5 tờ, đến chiều nay đã có thêm một người trúng đặc biệt 5 vé. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn này là đại lý vé số Tài Lộc ở TP HCM.

Xổ số miền Nam: 4 người đổi giải đặc biệt tại đại lý Ngọc Trinh, Ngọc Thảo, Tài Lộc, Trần Tâm- Ảnh 3.

Vé số Bình Phước đã tìm thêm một người may mắn trúng đặc biệt 1 vé. Ảnh: ĐLVS Ngọc Trinh

Xổ số miền Nam: 4 người đổi giải đặc biệt tại đại lý Ngọc Trinh, Ngọc Thảo, Tài Lộc, Trần Tâm- Ảnh 4.

Đại lý vé số Tài Lộc vừa đổi thưởng cho một người trúng đặc biệt 5 tờ vé số Long An. Ảnh: ĐLVS Tài Lộc

Như vậy, còn 4 vé Long An trúng giải đặc biệt vẫn chưa lộ diện người đổi thưởng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

