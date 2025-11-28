Ba doanh nghiệp bất động sản bị xử phạt vi phạm hành chính

CII

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: CII, sàn HoSE).

Theo quyết định này, CII đã bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CII không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Ảnh minh họa

Bất động sản Seaside Homes

Theo Quyết định số 454/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes bị phạt 92,5 triệu đồng cũng vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Đầu tư Summer Beach

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Summer Beach số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố.

Theo quyết định xử phạt, Đầu tư Summer Beach không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.



