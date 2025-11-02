Ba khía muối nước mắm ngon ở Cà Mau có giá đến 250.000 đồng/kg

Ngày 2-11, theo ghi nhận của phóng viên, ba khía sống loại 22 – 26 con/kg tại Cà Mau được thương lái đến tận nhà người dân thu mua với giá 43.000 đồng/kg; ba khía dưới 16 con/kg giá 72.000 đồng/kg.

Nghề bắt ba khía đã giúp nhiều lao động nông nhàn ở Cà Mau có nguồn thu nhập ổn định

Ba khía nguyên liệu được thương lái bán cho các hợp tác xã (HTX) sản xuất ba khía muối với giá cao hơn mức thu mua trong người dân từ 2.000 – 5.000 đồng/kg (tùy loại).

Ba khía muối nước mắm có giá bán 250.000 đồng/kg

Bà Trần Thị Xa, Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết các sản phẩm ba khía muối của cơ sở đã được công nhận OCOP 4 sao.

"HTX thu mua trong người dân từ 500 kg đến 1 tấn ba khía nguyên liệu/ngày. Ba khía muối thường loại 1 được HTX bán ra thị trường với giá 150.000 đồng/kg, loại 2 giá 130.000 đồng/kg; riêng ba khía muối nước mắm ngon có giá 250.000 đồng/kg" – bà Xa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tình (ngụ tỉnh Cà Mau) cho hay các món ăn được chế biến từ ba khía trước đây chủ yếu gắn liền với đời sống nông dân lao động. Tuy nhiên, khi vươn mình trở thành đặc sản, ba khía không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho lao động nông nhàn mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Năm 2020, nghề muối ba khía ở Cà Mau được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

"Đối với ba khía muối thường, người dùng phải ướp đường, ớt và chanh rồi trộn đều để cho thấm và thưởng thức; còn ba khía muối nước mắm thì không cần phải ướp gia vị mà có thể sử dụng ngay. Các món ăn được chế biến từ ba khía tươi và ba khía muối nước mắm ăn rất... tốn cơm" – ông Tình cười nói.

Ba khía sống nhiều trong các vuông tôm, sông ngòi và những tán rừng ngập mặn ở Cà Mau. Loài này sinh trưởng hoàn toàn dựa vào tự nhiên, người dân bắt ba khía bằng cách gọi đèn đi soi vào ban đêm, móc mồi vào rập chuột rồi đặt trước cửa hang...



