Bà Ly 70 tuổi nghỉ hưu sung túc nhờ khả năng làm cho "tiền biết đẻ" nhưng lại sai lầm khi dọn về ở với con gái

16-08-2025 - 00:54 AM | Sống

Điều gì đã khiến bà cảm thấy như vậy?

Bà Ly, 70 tuổi, từng là nhân viên tài chính xuất sắc, sống thanh bạch và đã tự lo toan cho mình suốt nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu, bà không những không túng thiếu mà còn xây dựng một cuộc sống sung túc nhờ khả năng "biến tiền thành lợi nhuận". Mỗi tháng chỉ dựa vào lãi đầu tư từ lương hưu, bà vẫn vi vu du lịch, xem phim, ăn ngon uống thỏa thê - một đời sống mà nhiều người mơ ước.

Thế nhưng một năm trước, bà quyết định về ở cùng con gái, theo lời mời "thiết tha", rồi kết quả lại khiến bà phải thốt lên: "Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất đời tôi!". Điều gì đã khiến bà cảm thấy như vậy?

Sự đằng sau của "việc nghỉ hưu ấm cúng"

Ban đầu, con cháu rất khéo chiều: cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc đầy đủ khiến bà cảm động. Nhưng rồi, theo thời gian, con cháu dần "tận hưởng" cuộc sống tiện lợi ấy bằng cách đẩy hết việc nhà cho bà làm. Nhà cửa ngổn ngang, bà tất bật như "ô sin", thay vì được nghỉ ngơi sau một đời cống hiến.

Bà từng nghĩ mong muốn chỉ đơn giản ra công viên ngồi tắm nắng. Thế mà chỉ một việc nhỏ thôi, cũng bị hiểu lầm là "lười biếng" cần góp ý. Bà quyết định: Nếu không sớm rời đi, bữa cơm an nhàn sau tuổi già có thể biến thành gánh nặng tạm bợ.

Con gái và rể nhất quyết không cho bà chuyển vào viện dưỡng lão. Lý do: Sao bà có thể "chuyển đi giữa chừng", sẽ làm "con buồn, hàng xóm nói này nọ", "vào viện dưỡng lão đâu có sung sướng, sống với người ngoài sao bằng người nhà". Nhưng bà Ly hiểu: Khi tuổi già, lòng yếu sức mong manh, bà không thể cự, đành nhẫn nhịn. Bởi nếu bất hòa, ai sẽ là chỗ dựa khi bà ốm đau?

Không được sống thực sự trong chính nhà mình dù đó là nơi các con ở, thật bất hạnh. Mối quan hệ con cái, dù có tốt đến đâu, cũng có lúc bộc lộ mong muốn điều chỉnh theo cách mình cho là đúng.

Bài học: Tuổi già cần được sống tự chủ

Bài học bà Ly gửi gắm là: Ở tuổi còn minh mẫn, nếu vẫn còn khả năng, người cao tuổi nên giữ quyền sống ở nhà riêng, kể cả vào viện dưỡng lão. Không nên dễ dàng "nhịn nhục" vì sợ mất an toàn về sau hay để giữ thể diện cho con cái. Sống trong nhà con chưa chắc đã là hạnh phúc. Nếu chưa chuẩn bị tâm lý và không gian, thậm chí có thể khiến tuổi già trở nên chật chội.

Như bà Ly nói: "Hạnh phúc nhất là có thể sống tự chủ theo cách mình muốn, chứ không phải ở cùng con để rồi lòng bất an, mắt nhìn ra không gian riêng cũng không có".

Cuộc sống tuổi già vốn cần nhẹ nhàng, nhưng cũng đòi hỏi quyền sống và tôn trọng. Bài học từ bà Ly tuy giản dị nhưng cũng là lời cảnh báo sâu sắc: "Sống thoải mái nhất là ở nhà mình, dù nhỏ nhưng là không gian tự do thật sự".

Làm bảo mẫu cho nhà đại gia suốt 10 năm nhưng lương chỉ 14 triệu đồng/tháng, tôi xin nghỉ việc thì được bà chủ đưa cho 2 tờ giấy, thề cả đời không bao giờ quên

Theo Vỹ Đình

Thanh niên Việt

