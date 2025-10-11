Bà mẹ 8x mở 6 tiệm vàng, làm chuỗi cung ứng: Phụ nữ muốn tuổi già an yên phải biết kiếm tiền và tích lũy

Một bà mẹ sinh năm 1987 ở Thâm Quyến (Trung Quốc) mở sáu tiệm vàng, thua lỗ vì giá lao dốc rồi vẫn dựng lại từ đầu, đến năm 2025 còn quyết quay về "gốc" của ngành để làm chuỗi cung ứng. Câu chuyện không chỉ là kinh doanh vàng bạc mà là lời nhắc cho phụ nữ ở bất cứ tuổi nào: Tự kiếm tiền và biết tích lũy, đó mới là chỗ dựa vững nhất cho tuổi già.

Bà mẹ sinh năm 1987 sở hữu 6 tiệm vàng trong 12 năm

Chị tự giới thiệu bằng biệt danh rất đời thường là "Bàn Chải", từng làm kiểm soát chất lượng cho một hãng dược ở Hồng Kông, chồng làm ngân hàng. Năm 2012, cả hai quyết định vay hơn ba trăm vạn nhân dân tệ (khoảng hơn 11 tỷ đồng) để mở tiệm vàng đầu tiên tại Thâm Quyến, khi chị đang mang thai.

Ba tháng sau, giá vàng rơi một trăm tệ (gần 400 nghìn đồng) mỗi gram, cửa hàng lỗ cả triệu tệ (vài tỷ đồng). Thất bại đầu tay khiến chị "không còn nước mắt để khóc", nhưng cũng là lúc chị hiểu ra lối vận hành của nghề. Từ đó, chị chọn cách tiến thẳng về phía trước: Đứng quầy, chọn mẫu, trông hàng, bươn trải qua mỗi đợt sóng. Mười hai năm trôi qua, chị có sáu tiệm vàng, một công ty chuỗi cung ứng, một showroom tại Thâm Quyến: Waterbei International phòng 1206, sẵn sàng hợp tác sỉ với các cửa hàng và thỉnh thoảng mở nhóm đặt hàng để "ai tin mình sẽ được mức giá xứng đáng".

Trên hết, chị muốn dùng hành trình này để nói với phụ nữ: Đừng trông chờ vào may rủi hay ai đó chống lưng, làm việc chăm thật sự, kiếm tiền tử tế và tích lũy đều đặn mới là bảo hiểm tinh thần chắc nhất.

Cửa hàng đầu tiên của hai vợ chồng đặt tại khu Hoành Cảng ở Thâm Quyến, mang thương hiệu Châu Đại Sinh. Khi cơn bão giá ập đến, lợi nhuận bốc hơi, chị đứng giữa quyết định đóng hay mở. Câu trả lời là sống sót nhờ "làn sóng các bà nội trợ đi mua vàng tích trữ". Hai năm sau, 2014 lại gặp đợt giá lao dốc, hệ thống phải thu hẹp một nửa. Đến 2016, khi xu hướng vàng cứng 3D lên ngôi, cửa hàng hồi sức. 2021, hậu dịch bệnh, nhiều người ngại đầu tư nhưng chị quyết mở thêm với lý do đơn giản mà sắc lạnh như dao cắt: Nếu mình không mở, người khác sẽ mở. 2023, chị chọn vào hệ thống Châu Đại Phúc, chấp nhận quay lại học quy trình từ số không để đạt chuẩn thương hiệu. 2024, chị đặt một cửa hàng tại trung tâm Long Cảng, lần đầu tiên rời "căn cứ" Hoành Cảng, lấy chiến lược tuyển chọn mẫu mã làm vũ khí.

Mỗi cột mốc đều có chung một điểm là mở trong khủng hoảng, đứng mũi chịu sào, không làm kiểu ông bà chủ giao việc rồi đi vắng. Chị kể, mỗi lần giá vàng rung lắc, mỗi đợt thị trường sàng lọc, mỗi lần phải điều chỉnh nhân sự, chị đều có mặt ở tiền tuyến, soi từng viên đá, cầm từng hóa đơn, sửa từng tủ trưng bày và dạy nhân viên bán hàng. Đó là cách chị khiến đội ngũ thấy chủ cũng đổ mồ hôi như mình.

Bước ngoặt lớn trong năm 2025 của bà mẹ 2 con

Bước ngoặt 2025 không phải thêm một cửa hàng mới mà là quay về nguồn để làm chuỗi cung ứng. Lý do nghe rất giản dị. Sau mười hai năm, mắt chọn hàng của chị đã khác. Chị không muốn bán thứ thị trường đã có sẵn, càng không muốn chạy theo sản phẩm na ná nhau mà chất thì không theo kịp, giá lại vênh.

Thâm Quyến Waterbei là "chợ đầu mối" vàng bạc cả nước, nơi thiết kế đi nhanh, công nghệ đủ đầy, giá cả minh bạch, phản ứng thị trường như "điện giật". Chị quyết định đặt showroom tại đây, lấy kinh nghiệm tuyến đầu để làm bước lọc cho cả hệ sinh thái: Cửa hàng, đối tác sỉ và người mua lẻ.

Mục tiêu là chọn ra những mẫu thực sự có thẩm mỹ, có tay nghề, có giá trị, vừa túi tiền. Nói cách khác, nếu mười hai năm qua là tích lũy khách hàng bằng cửa hàng, thì mười năm tới sẽ là kết nối cả chuỗi bằng năng lực cung ứng. Chị sinh năm 1987 nhưng không "chịu già", càng không chịu thua. Khi nhiều chủ tiệm than ngành khó, chị bảo không phải thị trường không ổn mà là phải nâng cấp.

Công thức sống bền bỉ dành cho phụ nữ

Câu chuyện của chị "Bàn Chải" hấp dẫn không chỉ vì kịch tính thương trường, mà vì ở đó có công thức sống đơn giản mà bền bỉ dành cho phụ nữ. Thứ nhất, kỹ năng và sức lao động là tài sản không khấu hao nếu biết học liên tục. Từ QA dược phẩm sang bán vàng là cú rẽ lớn, nhưng nền tảng làm chuẩn, làm sạch dữ liệu, làm đúng quy trình giúp chị vững tay khi bước vào ngành mới.

Thứ hai, tiền do mình làm ra mới là tấm đệm an toàn. Vay lớn để mở tiệm là rủi ro, nhưng chính việc trực tiếp đứng quầy, tự tay chốt từng hóa đơn đã tạo ra dòng tiền thật, đồng thời hình thành kỷ luật tài chính không chi bốc đồng và kiểm soát dòng tiền từng ngày.

Thứ ba, tích lũy là hành vi lặp lại, không phải sự kiện một lần. Sau lần lỗ nặng đầu đời, chị không mơ mộng một phi vụ kiếm lại tất cả, mà chọn đi đường dài: Bền bỉ mở rộng khi có cơ hội, thu hẹp khi cần, ưu tiên dòng tiền lành, không chạy theo lời mời gọi nóng hổi. Thứ tư, danh dự là vốn. Khi chị nói "mở nhóm đặt hàng để ai tin mình sẽ có mức giá xứng đáng", đó là cách đặt uy tín lên trước lợi nhuận ngắn hạn. Uy tín giúp đi qua bão, cũng chính là thứ để tích lũy lâu dài.

Từ câu chuyện ấy, thông điệp gửi tới phụ nữ rất rõ ràng. Ở bất kỳ tuổi nào, ở bất kỳ vai trò nào, hãy làm việc chăm chỉ và chủ động kiếm tiền. Hôn nhân có thể là bến đỗ nhưng không phải dây neo duy nhất. Con cái là động lực nhưng không thể thay thế quỹ khẩn cấp. Vẻ đẹp là lợi thế nhưng không thay cho kỹ năng. Lập kế hoạch tài chính sớm, duy trì một khoản phòng thân, bước vào đầu tư chỉ khi hiểu sản phẩm và chấp nhận rủi ro.

Đừng chạy theo lời hứa thu nhập dễ dàng, hãy bám vào công việc tạo ra giá trị thật. Mỗi tháng tích lũy một phần nhỏ nhưng đều đặn, sau nhiều năm sẽ thành bức tường chắn gió. Trong nghề nghiệp, đừng ngại học lại từ đầu, bởi học lại chính là nâng cấp để bước lên bậc thang mới. Mạng lưới quan hệ là một dạng tài sản, nhưng hãy kết nối bằng năng lực và sự tử tế, không phải bằng những cuộc hứa hẹn vô chừng.

Khi đời ném về phía bạn những cú rơi giá, điều quan trọng là giữ thẳng lưng. Ở độ tuổi U40, hai con nhỏ, sáu cửa hàng, một công ty chuỗi cung ứng, một showroom ở Waterbei, và lời hẹn còn chiến đấu thêm mười năm nữa. Còn bạn, ở tuổi nào đi nữa, nếu đang phân vân học gì làm gì, câu trả lời nằm ở việc bắt tay vào một công việc tử tế, tích lũy những đồng tiền sạch, xây kỷ luật tài chính và không ngừng nâng cấp. Già hay trẻ không nằm ở số tuổi mà ở tốc độ mình chịu thay đổi. Tuổi già bình yên không đến từ may mắn, mà từ công sức một đời tự mình kiến tạo.