Bà mẹ chuyển tiền 15 lần mất 1,6 tỷ đồng mới biết bị lừa

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc bị đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo nạn nhân L.T.N, do có nhu cầu muốn cho con mình tham gia trải nghiệm, giao lưu, học tập trong dịp hè, nên chị đã lên mạng xã hội tìm hiểu về các kỳ học quân đội, công an. Ngày 28/5/2024, khi thấy mạng xã hội Facebook đề xuất trang “Kỳ Học Quân Đội Chính Quy” chị đã chủ động liên hệ, đăng ký cho con của mình tham gia.

Sau khi liên hệ, chị được 1 đối tượng giới thiệu tải và tham gia hội nhóm trên ứng dụng Telegram. Tiếp đó, các đối tượng “dụ dỗ” chị thực hiện một số nhiệm vụ để hưởng hoa hồng, cũng như giúp "nhà tài trợ” chương trình tăng tương tác.

Trang Facebook lừa đảo Kỳ học quân hội - Ảnh: Bộ Công an

Ban đầu thực hiện một số nhiệm vụ, chị L.T.N được hoàn trả tiền gốc và tiền hoa hồng theo lời “dụ dỗ”. Khi thực hiện nhiệm vụ lần thứ 6 các đối tượng nêu ra những lý do, như thực hiện sai thao tác; thông tin chưa đầy đủ; sai câu lệnh… và yêu cầu chị tiếp tục nạp tiền để hoàn trả tiền.

Khi chuyển khoản đến lần thứ 15 và không nhận lại được tiền, lúc đó chị mới biết mình đã bị lừa, mất hơn 1,6 tỷ đồng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trại hè, kỳ học quân đội, CAND

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT mới đây cũng đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đăng ký học kỳ công an miễn phí cho trẻ, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cục An toàn thông tin, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an một số địa phương phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang đăng tin giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn. Quy mô của tổ chức lừa đảo này đang có dấu hiệu lan rộng ra khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Lợi dụng tâm lý của phụ huynh muốn con em mình có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, có trải nghiệm cũng như định hướng nghề nghiệp, các đối tượng lừa đảo đã mời gọi, lôi kéo phụ huynh học sinh liên hệ cho con em mình tham gia các hoạt động trong thời gian nghỉ hè với những phần quà, khuyến mãi hấp dẫn.

Sau khi phụ huynh liên hệ, các đối tượng sẽ dẫn dắt tham gia nhóm chat Zalo, Telegram, Messenger… để hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ như mua đồ, vật phẩm tu hành, thực hành đặt vé máy bay, làm một số nhiệm vụ để nhận quà, khuyến mãi liên quan đến hoạt động đã đăng ký.

Xuất hiện nhiều trang Facebook mạo danh trại hè Công an để lừa đảo, phụ huynh cần cảnh giác. Ảnh minh họa

Các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội Facebook như: "Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND", "Trại hè học kỳ quân đội", "Trại hè hướng nghiệp hàng không"...

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân cảnh giác trước các tổ chức trại hè để lừa đảo. Người dân khi nhận được thông tin từ các trang Facebook có nội dung tương tự như trên, cần điện thoại liên hệ và gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền. Nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.