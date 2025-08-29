Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước

29-08-2025 - 21:54 PM | Sống

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước

Không ngừng tìm kiếm con trai bị bắt cóc từ năm 1999, một người mẹ ở Thượng Hải vừa tuyên bố sẽ tặng căn hộ đắt đỏ ở trung tâm thành phố cho bất kỳ ai cung cấp thông tin xác thực giúp đoàn tụ gia đình.

Một người mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang treo thưởng căn hộ tại trung tâm thành phố cho bất kỳ ai cung cấp manh mối giúp bà tìm lại con trai duy nhất bị bắt cóc từ năm 1999.

Bà Đường Úy Hoa (55 tuổi) cùng chồng là ông Vương Kiệt đã dành suốt 26 năm tìm kiếm con trai duy nhất của họ - Vương Lôi, bị bắt cóc khi mới 4 tuổi. Trên tài khoản mạng xã hội với 1,2 triệu người theo dõi, bà thông báo sẽ trao căn hộ, vốn thuộc về người ông quá cố của Vương Lôi, cho người có thông tin xác thực giúp đoàn tụ gia đình.

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước- Ảnh 1.

Bà Hoa treo thưởng một căn hộ tại trung tâm Thượng Hải cho người cung cấp manh mối giúp tìm lại con trai (Nguồn: Tin tức buổi tối Dương Tử)

“Ước nguyện lớn nhất của cha chồng tôi là được gặp lại cháu trai. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ đồng ý với quyết định này,” bà nói.

Bất động sản tại Thượng Hải hiện thuộc nhóm đắt đỏ nhất Trung Quốc, với giá trung bình hơn 100.000 nhân dân tệ/m² (khoảng 368 triệu đồng).

Động thái này nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người dùng mạng đã cung cấp cho gia đình thông tin về những người có ngoại hình giống Vương Lôi thời nhỏ.

Vào thập niên 1990, gia đình bà Hoa sở hữu một cửa hàng điện máy, được xem là khá giả so với thời điểm đó. Trong thời gian này, một người đàn ông họ Lộ tìm đến xin việc và được gia đình bà nhận, thậm chí còn trực tiếp hướng dẫn cách bán hàng. Thế nhưng, thay vì làm việc, hắn lại bắt cóc con trai duy nhất của gia đình.

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước- Ảnh 2.

Con trai bà Hoa đã bị bắt cóc từ năm 4 tuổi (Nguồn: Tin tức buổi tối Dương Tử)

Ban đầu Lộ tìm cách gọi điện để tống tiền, nhưng do gia đình quá bận rộn tìm con nên không ai bắt máy. Sau đó, hắn đưa cậu bé đến khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Một tháng sau, Lộ bị bắt vì tội trộm cắp và thú nhận đã bắt cóc Vương Lôi. Tuy nhiên, hắn nhất quyết không tiết lộ tung tích đứa trẻ, thậm chí khai man để đánh lạc hướng cảnh sát. Lộ bị kết án tù chung thân, song được trả tự do vào năm 2022 nhờ cải tạo tốt.

Năm 2023, bà Úy Hoa thuyết phục Lộ đưa mình tới Quảng Tây để lần theo hành trình hắn từng bắt cóc Vương Lôi, hy vọng tìm ra manh mối về đứa con trai đã mất tích. Suốt hơn hai thập kỷ, bà vẫn kiên nhẫn đến thăm Lộ và gia đình hắn mỗi năm, mong có được thông tin về con. “Tôi rất ghét hắn, nhưng việc tìm con quan trọng hơn,” bà Hoa chia sẻ. Tuy vậy, tất cả những gì Lộ tiết lộ trong chuyến đi đều vô ích.

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước- Ảnh 3.

Vợ chồng bà Hoa đã chi rất nhiều tiền để tìm con trai (Nguồn: Handout)

Đến nay, bà Hoa đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ đồng) cho hành trình tìm kiếm con trai, đồng thời khẳng định bà và chồng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến ngày nhắm mắt.

Nguồn: South China Morning Post

Nhân viên mới đi làm 12 ngày thông báo mang thai, xin nghỉ ốm, sếp từ chối rồi cho nghỉ việc: Tòa khẳng định công ty làm đúng nhưng vẫn phải trả đủ lương

Theo Uyên Bùi

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào?

Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào? Nổi bật

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ Nổi bật

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:39 , 29/08/2025
3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

21:20 , 29/08/2025
Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

21:07 , 29/08/2025
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà

Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà

20:45 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên