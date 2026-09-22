Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đính chính thông tin giao dịch

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã CK: SBT) vừa công bố thông tin đính chính liên quan đến giao dịch của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc công ty.

Nội dung điều chỉnh liên quan đến thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phiếu SBT. Theo đó, ngày thực hiện giao dịch được sửa từ 28/8/2026 thành 14/9/2026. Lý do nhằm phù hợp với ngày kết thúc đợt phát hành theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu số 374/2026/BC-SBT. Ngoài nội dung về thời gian thực hiện giao dịch, các thông tin khác trong báo cáo ngày 9/9 không thay đổi.

Trước khi chuyển đổi, bà Phương Thảo sở hữu hơn 1,37 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng khoảng 0,15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đồng thời nắm giữ 3.334 trái phiếu chuyển đổi. Toàn bộ số trái phiếu này được thực hiện chuyển đổi với tỷ lệ 1:5,9345, tức mỗi trái phiếu được chuyển thành 5,9345 cổ phiếu SBT. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Phương Thảo nắm giữ tăng lên 1.392.315 cổ phiếu.

Cùng động thái trên, các lãnh đạo chủ chốt khác tại SBT gồm Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT Huỳnh Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Pháp, ông Đinh Vũ Quốc Huy, ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Nguyễn Hữu Đạt cũng đồng loạt điều chỉnh thời gian giao dịch từ ngày 28/8 sang ngày 14/9. Các văn bản đều cho biết việc thay đổi nhằm đồng nhất thời điểm giao dịch với ngày kết thúc đợt phát hành, trong khi những nội dung còn lại không thay đổi.

Trước đó, Thành Thành Công – Biên Hòa đã báo cáo kết quả phát hành 28.219.113 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu SBT425026. Giá chuyển đổi là 16.851 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị số trái phiếu đăng ký chuyển đổi tính theo mệnh giá là hơn 475,51 tỷ đồng. Với việc hoàn tất đợt phát hành, ượng cổ phiếu đang lưu hành của SBT tăng lên mức 956.245.488 cổ phiếu.