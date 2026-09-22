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Một nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ trở thành Chủ tịch doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

| | Thị trường chứng khoán

Một nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ trở thành Chủ tịch doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

Trước khi được bầu vào HĐQT, bà Loan không nắm giữ chức vụ tại doanh nghiệp và cũng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL) vừa công bố thay đổi loạt nhân sự cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2. Nữ PGS.TS Phan Phương Loan được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, có hiệu lực từ ngày 18/9/2026. Cùng thời điểm, HSL bổ nhiệm thêm các thành viên HĐQT mới gồm TS Lê Dương Anh Duy, ThS Nguyễn Thái Hòa cùng một số nhân sự khác.

Theo hồ sơ ứng viên được doanh nghiệp công bố, bà Phan Phương Loan sinh năm 1977 tại An Giang. Hiện bà là Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang.

Trước khi được bầu vào HĐQT HSL, bà Loan không nắm giữ chức vụ tại doanh nghiệp và cũng không sở hữu cổ phiếu HSL. Sau Đại hội, HĐQT đã thống nhất bầu bà giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh HSL đang chuẩn bị cho một loạt thay đổi lớn về định hướng hoạt động. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đổi tên từ CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thành CTCP Công nghệ Sinh học Helios, tên tiếng Anh là Helios Biotechnology Joint Stock Company. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung ngành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên vào danh mục hoạt động.

HSL cũng lên kế hoạch chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào số 92 Bát Nàn, phường Bình Trưng, TP.HCM trong năm 2026. Theo tài liệu Đại hội, công ty định hướng tập trung vào khoa học - công nghệ, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm có liên quan đến dự án Biodiesel, đồng thời thu gọn một số mảng kinh doanh hiện hữu.

Cùng với thay đổi chiến lược, HSL điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 xuống còn 65 tỷ đồng doanh thu và 7,12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trước đó, kế hoạch được thông qua đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng. Sang năm 2027, doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 1.077 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,54 tỷ đồng.

Một trong những dự án trọng điểm được cổ đông thông qua là Nhà máy Biodiesel Helios. Công ty đồng thời đề xuất phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha) với quy mô mục tiêu đến 5.000 ha, ưu tiên tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phục vụ nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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