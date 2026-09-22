Gã khổng lồ BlackRock vừa "gom" hàng trăm tấn vàng bạc chỉ trong 1 ngày

iShares Silver Trust (SLV), quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý, đã mua ròng đột biến hơn 203 tấn bạc trong ngày 21/9. Sau giao dịch, tổng lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 15.430 tấn.

Cùng chiều mua vào, 2 quỹ vàng lớn nhất thuộc nhóm BlackRock vừa đồng loạt mua vào tổng cộng 2,4 tấn vàng trong ngày 14/9. Trong đó, iShares Gold Trust mua 0,24 tấn, iShares Physical Gold ETF mua 0,45 tấn, qua đó nâng tổng lượng vàng sở hữu của nhóm này lên trên 815 tấn.

Theo dữ liệu cập nhật từ Trading Economics, giá bạc thế giới sau 2 phiên tăng mạnh đã điều chỉnh trong ngày 21/9, về vùng 66 USD/ounce. Tương tự, giá vàng trên sàn Kitco cũng giảm 0,8% xuống 4.343 USD/ounce.

Giá kim loại quý đồng loạt giảm do sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn ở mức thắt chặt.

Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm ở mức gần 5% làm tăng lãi suất chiết khấu đối với cổ phiếu, làm tăng chi phí vay thế chấp và vay doanh nghiệp, đồng thời biến việc trả nợ liên bang thành một gánh nặng vĩ mô dễ thấy hơn.

Với thâm hụt ngân sách vẫn còn lớn, mỗi đợt tăng lãi suất dài hạn kéo dài đều trực tiếp làm tăng chi phí tái cấp vốn, gây lo ngại về nguồn cung trái phiếu kho bạc và tạo ra áp lực lãi suất thực đối với các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và ổn định quanh mức 95,78 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 100,34 USD. Chỉ số đô la Mỹ tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 5,0%.

Rania Gule, nhà phân tích thị trường tại XS.com, cho biết "các yếu tố cơ bản mâu thuẫn đang định hình thị trường", một mô tả khá chính xác về tình hình hiện tại của vàng. Lợi suất cao hơn và giá cả do việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đang hạn chế đà tăng giá, trong khi rủi ro địa chính trị, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và những lo ngại về tài chính tiếp tục hỗ trợ sự quan tâm mua vào dài hạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Axel Merk, người sáng lập Merk Investments, cho rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang góp phần khôi phục kỷ luật và uy tín cho chính sách tiền tệ, trong đó có cam kết đưa lạm phát về 2%. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách tiền tệ không thể giải quyết các vấn đề tài khóa của Mỹ, khi thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, Merk tiếp tục xem vàng là một công cụ đa dạng hóa danh mục và phòng vệ trước các rủi ro tài chính.