Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

13-11-2025 - 16:26 PM | Xã hội

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Tiếp đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Trước đó, ngày 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:04 , 13/11/2025
Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

16:00 , 13/11/2025
Chi hơn 1,35 triệu tỉ đồng để đảm bảo tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Chi hơn 1,35 triệu tỉ đồng để đảm bảo tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

15:54 , 13/11/2025
TAND TP.HCM kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

TAND TP.HCM kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

15:45 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên