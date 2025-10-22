Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

22-10-2025 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12; còn các sân bay Pleiku, Phù Cát cần chủ động đề phòng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 12 (tên quốc tế là Fengshen), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay.

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy- Ảnh 1.

Theo đó, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm: Các sân bay quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Các sân bay Pleiku, Phù Cát chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại Huế, Đà Nẵng trong các ngày 22 và 23-10 do ảnh hưởng của bão số 12.

Cụ thể, trong ngày 22-10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP HCM và Huế ngày 22/10 sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23-10.

Cũng trong ngày 22-10, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TP HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Các chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TP HCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22-10 sẽ bị hủy. Ngoài ra, VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP HCM trong ngày 23-10 cũng sẽ bị hủy.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp, nhằm giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này được khuyến nghị theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

TP HCM đề xuất 4 kịch bản đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Theo Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026

Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026 Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Cảnh báo người dân Đà Nẵng

Cảnh báo người dân Đà Nẵng

14:50 , 22/10/2025
"Kỳ quan" hầm xuyên núi nghìn tỷ vượt tiến độ tới 6 tháng: Kỹ thuật đặc biệt hàng đầu thế giới từ Sơn Hải

"Kỳ quan" hầm xuyên núi nghìn tỷ vượt tiến độ tới 6 tháng: Kỹ thuật đặc biệt hàng đầu thế giới từ Sơn Hải

14:30 , 22/10/2025
Chưa thay đổi bảng lương viên chức cho đến khi cải cách tiền lương

Chưa thay đổi bảng lương viên chức cho đến khi cải cách tiền lương

14:09 , 22/10/2025
Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

13:42 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên