Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 12 (tên quốc tế là Fengshen), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay.

Theo đó, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm: Các sân bay quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Các sân bay Pleiku, Phù Cát chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại Huế, Đà Nẵng trong các ngày 22 và 23-10 do ảnh hưởng của bão số 12.

Cụ thể, trong ngày 22-10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP HCM và Huế ngày 22/10 sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23-10.

Cũng trong ngày 22-10, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TP HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Các chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TP HCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22-10 sẽ bị hủy. Ngoài ra, VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP HCM trong ngày 23-10 cũng sẽ bị hủy.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp, nhằm giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này được khuyến nghị theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.