"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

02-11-2025 - 14:29 PM | Xã hội

Cơ quan công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều hành đã chiếm đoạt tiên của 8.000 người dân.

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết quá trình mở rộng điều tra chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng- Ảnh 1.

Mở rộng chuyên án, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị bắt gồm: Giàng Seo Phử (SN 2003) và vợ Sùng Thị Sơ (SN 2003), cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994), trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng- Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỉ đồng.

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng- Ảnh 3.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

