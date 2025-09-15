Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

15-09-2025 - 09:22 AM | Xã hội

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Sáng 15-9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TP HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị. 

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. 

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh ngày 16-6-1976, quê quán: phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ), TP HCM . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chính trị; cử nhân Hành chính học, cử nhân Sinh học.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31-3-1998.

Quá trình công tác của bà Văn Thị Bạch Tuyết:

- Tháng 1-1996 - tháng 5-2001: Công tác tại Huyện Đoàn Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện Đoàn. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2000-2005; đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 1999-2004.

- Tháng 5-2001 - tháng 7-2007: Công tác tại Thành Đoàn TP HCM và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP HCM. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007.

- Tháng 7-2007 - tháng 12-2007: Công tác tại Huyện ủy Hóc Môn, giữ nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo.

- Tháng 1-2008 - tháng 11-2014: Công tác tại UBND huyện Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

- Tháng 11-2014 - tháng 9-2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Tháng 9-2016: Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV.

- Tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

- Từ tháng 3-2024: giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

- Tháng 8-2024: được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.


Theo LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị Nổi bật

Chân dung những ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025

Chân dung những ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 Nổi bật

Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô

Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô

09:08 , 15/09/2025
Dự kiến bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ với xe ô tô theo chu kỳ kiểm định 18 tháng

Dự kiến bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ với xe ô tô theo chu kỳ kiểm định 18 tháng

09:02 , 15/09/2025
Vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn: Tài xế thừa nhận cố ý điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường

Vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn: Tài xế thừa nhận cố ý điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường

06:49 , 15/09/2025
Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng

Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng

06:45 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên