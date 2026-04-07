Chiều 7-4, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (485/485), Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8-1-1970. Quê quán: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công; Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học.

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4-2021); Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 6-2025); đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI.