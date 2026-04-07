Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 07-04-2026 - 17:02 PM | Xã hội

Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7-4, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (485/485), Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8-1-1970. Quê quán: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công; Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học.

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4-2021); Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 6-2025); đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức Nổi bật

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

16:58 , 07/04/2026
Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

16:46 , 07/04/2026
Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

16:28 , 07/04/2026
VIDEO: Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức

VIDEO: Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức

16:21 , 07/04/2026

