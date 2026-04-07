Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Theo Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý | 07-04-2026 - 16:46 PM | Xã hội

TPO - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với toàn bộ 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng, sinh ngày 23/8/1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao đẳng Kiểm sát. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Văn Quảng trưởng thành trong ngành kiểm sát, trải qua nhiều chức vụ công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2007 – 7/2012, ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; từ 8/2012 - 9/2014, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

Sau đó, từ tháng 10/2014 - 5/2015, ông là Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 9), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Từ tháng 6/2015 - 5/2017, ông là Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 6/2017 - 8/2018, ông là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong giai đoạn tháng 9/2018 - 12/2019, ông là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 31/12/2019 - 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Từ 11/2020 - 9/2025, ông là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Từ tháng 9/2025 - 11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến tháng 11/2025, ông là Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức Nổi bật

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

VIDEO: Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức

Bắt giữ Bùi Văn Quyền SN 1989

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên