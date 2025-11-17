Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 17/11, miền Trung mưa đặc biệt lớn nhiều ngày

17-11-2025 - 09:35 AM | Sống

Từ chiều và đêm 17/11, không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa dông diện rộng, rét đậm ở miền Bắc và mưa rất lớn từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 17/11, miền Trung mưa đặc biệt lớn nhiều ngày- Ảnh 1.

Bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền: khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Gió: Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5.

Nhiệt độ: từ tối và đêm 17/11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội: từ chiều và đêm 17-18/11 có mưa, mưa rào, từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Trên biển:

Từ chiều tối và đêm 17/11:

- Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

- Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ gần sáng ngày 18/11:

- Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Từ ngày 18/11:

- Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Thiên tai đi kèm:

Từ chiều và đêm 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển, nguy hiểm cho tàu thuyền.

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/11 đến 3h ngày 17/11 có nơi trên 220mm như: trạm Thủy điện Bình Điền (TP Huế) 332.4, trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 263.8mm, trạm Phước Trà (TP Đà Nẵng) 255mm, trạm Tà Rụt (Quảng Trị) 244.2mm, Trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 240.4mm, trạm Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238.0mm.

Từ sáng sớm 17/11 đến hết đêm 18/11:

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 17/11, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Ngày và đêm 19/11:

Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 19/11:

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850mm/đợt.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà: 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 20/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tp. Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa; từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Theo VTV Times

VTV

