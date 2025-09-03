Bác bỏ tin rò rỉ dữ liệu 2,5 tỉ người dùng Gmail

Trong một thông báo hôm 2-9, Google đã bác bỏ thông tin về việc gửi "cảnh báo khẩn cấp" tới 2,5 tỉ người dùng Gmail vốn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. "Ông lớn" công nghệ này khẳng định các biện pháp bảo vệ của Gmail rất mạnh mẽ và hiệu quả.

Theo Gulf News, dù Google khẳng định không có mật khẩu hay hệ thống Gmail nào bị xâm phạm trực tiếp, vụ tấn công - được cho là do nhóm hacker khét tiếng ShinyHunters gây ra - đã làm lộ địa chỉ email doanh nghiệp và thông tin liên hệ. Ngay cả những thông tin tưởng chừng vô hại cũng có thể được dùng để tạo ra các âm mưu lừa đảo rất thuyết phục.

Trụ sở chính của Google tại Mountain View, bang California - Mỹ Ảnh: AP

Một số báo cáo cho thấy dấu hiệu truy cập trái phép đầu tiên xuất hiện vào tháng 6-2025, khi những kẻ tấn công giả danh nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin và lừa một nhân viên cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống Salesforce. Đến tháng 8-2025, Google xác nhận nhiều vụ xâm nhập thành công và bắt đầu thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng từ ngày 8-8.

Trước mối đe dọa này, Google khuyến nghị người dùng Gmail ngay lập tức đổi mật khẩu, bật xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc khóa mật khẩu và đăng ký các tính năng bảo mật nâng cao. Công ty công nghệ này cũng kêu gọi người dùng kiểm tra bảo mật để xem lại các thiết bị và ứng dụng được liên kết.

Sự cố này là một trong những cảnh báo bảo mật quy mô lớn nhất trong lịch sử Google, cũng là lời nhắc nhở quan trọng về việc các hệ thống số kết nối với nhau có thể vô tình làm gia tăng rủi ro ngay cả khi hệ thống cốt lõi vẫn an toàn.