Bắc Giang chỉ đạo làm rõ vụ sân golf Việt Yên "chảy máu" khoáng sản

Báo Điện tử VOV đã có các bài phản ánh về việc mỏ sân golf Việt Yên, Bắc Giang tiếp tục "chảy máu" khoảng sản ngoài tỉnh".

Những bình đoàn xe tải đang chờ "ăn hàng" tại điểm mỏ sân golf Việt Yên (phóng viên Báo Điện tử VOV ghi nhận trước đó)

Sau khi xem xét những nội dung mà Báo Điện tử VOV nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh, kiến nghị của Báo Điện tử VOV nêu trên, kết quả thông tin đến Báo Điện tử VOV và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang theo quy định.

Trong khi đó, tại buổi họp báo của Công an tỉnh Bắc Giang ngày 31/12, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn – Trưởng Phỏng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Liên quan đến nội dung khai thác đất tại mỏ sân golf Việt Yên mà Báo Điện tử VOV nêu thì chúng tôi đã nhận được thông tin và chủ động tham mưu cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng cơ sở phải siết chặt, quản lý các phương tiện quá khổ, quá tải trở vật liệu gây vương vãi đất đá và bụi xuống đường gây mất an toàn giao thông.

“Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm đầu tiên phải là của UBND thị xã Việt Yên và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát. Hiện chúng tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng tập trung xác minh làm rõ những vấn đề mà Báo Điện tử VOV đã nêu” - Thượng tá Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn – Trưởng phỏng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Bắc Giang

Như Báo Điện tử VOV đã đưa tin, trước đó người dân xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rất bức xúc do việc khai thác, vận chuyển tại sân golf Việt Yên gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, nên đã thường xuyên tổ chức ngăn chặn "binh đoàn" xe đầu kéo "siêu trường, siêu trọng" nườm nượp chở đất dư thừa từ dự án giai đoạn 3 của Sân golf Việt Yên mang đi tiêu thụ, san lấp mặt bằng ở ngoài tỉnh.

Từ tháng 4/2024 tình trạng mang đất từ mỏ sân golf Việt Yên mang sang địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra trong một thời gian dài. (Nguồn tin do bạn đọc cung cấp)

Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 55/QĐ-UBND do ông Lê Ô Pích (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang lúc bấy giờ) ký ngày 19/01/2024 cho phép Công ty CP đầu tư golf Trường An khai thác trữ lượng 3.567.509 m3, trong đó 315.101 m3 đất sử dụng làm vật liệu san lấp tại dự án; 3.252.408 m3 đất dư thừa vận chuyển ra khỏi dự án đi làm vật liệu san lấp, đắp nền các công trình thuộc 4 địa bàn: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang.