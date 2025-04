Vì sao HTL Seaside trở thành nơi trú ẩn dòng tiền cho các nhà đầu tư?

Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển vào các kênh đầu tư an toàn và có khả năng tạo dòng tiền ổn định lâu dài.

Bất động sản – đặc biệt là loại hình đô thị thương mại sở hữu pháp lý rõ ràng, vị trí đắc địa, công năng đa dạng – được xem là "kênh trú ẩn" đầy hấp dẫn. Nổi bật trong đó, HTL Seaside, nhà phố thương mại kiểu mẫu tại trung tâm TP. Tuy Hòa (Phú Yên), đang thu hút giới đầu tư nhạy bén nhờ hội tụ những giá trị thực và khả năng sinh lời bền vững.

Công trình trọng điểm – Giá trị pháp lý và hạ tầng rõ ràng

HTL Seaside sở hữu pháp lý vững chắc với sổ đỏ từng lô, được bảo chứng bởi chủ đầu tư CTCP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện hạ tầng và được triển khai xây dựng đúng tiến độ. Đặc biệt, đây là công trình tiêu biểu được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1975–2025) – thể hiện vị thế chiến lược của dự án trong phát triển đô thị Tuy Hòa và mở ra một tương lai mới cho bất động sản tại địa phương.

HTL Seaside là dự án trọng điểm được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Phú Yên

Việc HTL Seaside sở hữu pháp lý minh bạch giữa thời điểm nhiều dự án vẫn còn "mắc cạn" do thiếu sổ hoặc vướng quy hoạch, là yếu tố tiên quyết khiến nhà đầu tư yên tâm "xuống tiền" mà không phải lo ngại rủi ro pháp lý hay dòng vốn bị kẹt dài hạn.

"Tài sản kép": Vừa khai thác dòng tiền – vừa tích sản truyền đời

HTL Seaside được quy hoạch đồng bộ theo mô hình nhà phố thương mại ven biển, tọa lạc trên đại lộ Hùng Vương – trục giao thông huyết mạch của TP. Tuy Hòa, dự án sở hữu vị trí đẹp khi vừa kề biển, vừa cận kề trung tâm hành chính, quảng trường Nghinh Phong, sân bay Tuy Hòa và các điểm du lịch nổi bật.

Từ dự án, cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích hiện hữu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… Đồng thời, chỉ mất 5 phút để đi bộ ra biển hoặc di chuyển đến các bãi tắm, nhà hàng hải sản ven biển nổi tiếng.

HTL Seaside mang đến 3 dòng sản phẩm chủ lực: Biz Shoptel, Seaview Shoptel và Boutique Shoptel, được thiết kế hiện đại, tích hợp công năng vừa ở vừa kinh doanh. Mỗi dòng sản phẩm đáp ứng linh hoạt nhiều mô hình khai thác như: khách sạn mini, homestay, spa, nhà hàng, café, cửa hàng tiện lợi, văn phòng đại diện hoặc showroom trưng bày…

Shoptel tại HTL Seaside được thiết kế hiện đại, tích hợp công năng có thể vừa ở vừa kinh doanh

Tất cả đều được tối ưu công năng vừa ở – vừa kinh doanh – vừa cho thuê, giúp nhà đầu tư tạo ra dòng tiền đều đặn trong ngắn và dài hạn, thay vì "ngủ yên" như các kênh đầu tư truyền thống.

Theo thống kê từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Phú Yên, năm 2023, toàn tỉnh đón hơn 2,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 70% so với năm 2022. Đến năm 2024, Phú Yên đã ghi nhận 4,1 triệu lượt khách, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 27,5% so với cùng kỳ đã cho thấy xu hướng du lịch đến "miền đất hoa vàng cỏ xanh" vẫn tiếp tục tăng mạnh. Dự báo năm 2025, với sự kiện 50 năm giải phóng tỉnh, du lịch Phú Yên sẽ bùng nổ, trở thành "điểm sáng" mới trên bản đồ nghỉ dưỡng miền Trung.

HTL Seaside là "lời giải" khi Phú Yên đang thiếu hụt cơ sở lưu trú phục vụ du lịch

Tuy nhiên, thành phố Tuy Hòa hiện vẫn chưa có nhiều khách sạn và cơ sở lưu trú đạt chuẩn, đặc biệt là các mô hình lưu trú linh hoạt quy mô nhỏ – vốn là "điểm rơi" khai thác hiệu quả cho loại hình shoptel như HTL Seaside. Nhờ vị trí đắc địa và khả năng vận hành linh hoạt, HTL Seaside trở thành giải pháp kinh doanh lý tưởng giữa bối cảnh TP. Tuy Hòa đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung lưu trú và dịch vụ phục vụ du lịch.

Chính sách bán hàng hấp dẫn gia tăng cơ hội sinh lời

Bên cạnh pháp lý rõ ràng và tiến độ thi công đảm bảo, HTL Seaside còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ "Chính sách vàng – Kiến tạo giàu sang", bao gồm: Hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị sản phẩm; ưu đãi lãi suất 0% trong 36 tháng; chiết khấu lên tới 15% khi thanh toán sớm và nhà đầu tư sẽ được nhận ngay chi phí hỗ trợ vận hành kinh doanh trong 12 tháng cho toàn bộ các sản phẩm shoptel, lên đến 20 triệu/tháng.

Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sản phẩm với dòng vốn nhẹ và gia tăng cơ hội sinh lời nhanh chóng

Đây là "đòn bẩy kép" giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận dự án với dòng vốn nhẹ, đồng thời tận dụng giai đoạn cao điểm du lịch Phú Yên từ năm 2025 để khai thác hiệu quả ngay khi nhận bàn giao.

Trú ẩn dòng tiền – Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Trong khi nhiều phân khúc bất động sản khác vẫn còn "ngủ đông", HTL Seaside mang lại niềm tin vững chắc nhờ giá trị thật, pháp lý thật, tiềm năng vận hành thật. Đây không chỉ là nơi để an cư hay nghỉ dưỡng, mà còn là một "second home sinh lời", một tài sản có thể truyền đời cho thế hệ sau.

Giữa "bức tranh vàng" của Tuy Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, du lịch và phát triển đô thị, HTL Seaside được ví như viên kim cương giữa phố biển – bến đỗ an toàn cho dòng tiền thông minh và nhạy bén.

Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 866628

Website: https://htlseaside.com.vn/

Dự án: Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1, phía Đông phường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

Địa chỉ dự án: Đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam