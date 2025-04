Giao dịch bất động sản Đà Nẵng bất ngờ tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, “tay to” trở lại thị trường?

Đơn vị này chỉ ra, trong quý 1/2025, thị trường bất động sản nhà ở khu vực Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận sự cải thiện về nguồn cung ở một số phân khúc so với cùng kỳ năm trước. Sức cầu thị trường chung duy trì đà hồi phục, tập trung ở phân khúc căn hộ và nhà phố, biệt thự.

Nguồn cung mới vẫn duy trì tình trạng khan hiếm và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Sức cầu thị trường duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm khoảng 39% so với quý 1/2024, chỉ tương đương 9% trên tỷ trọng cung sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình 7% so với thời điểm cuối năm 2024, trong khi thị trường giá thứ cấp đạt mức tăng phổ biến 6 - 9% so với quý 4/2024.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong quý 2/2025, sức cầu phân khúc đất nền có thể phục hồi nhẹ nhưng không có nhiều đột biến trong ngắn hạn. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tác động của các loại chi phí đầu vào. Thị trường thứ cấp duy trì đà phục hồi của giai đoạn 3 tháng đầu năm, nhóm các sản phẩm thuộc tổ hợp khu đô thị, hoàn thiện pháp lý, đa dạng tiện ích…chủ lực thanh khoản của thị trường.

Điểm sáng của thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận là phân khúc căn hộ. Trong quý 1, nguồn cung sơ cấp tăng 19% so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ bằng 50% so với quý 4/2024, với 18 dự án triển khai bán hàng, cung ứng ra thị trường khoảng 1.244 căn hộ tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng.

Riêng Tp.Huế và Quảng Nam tiếp tục khan hiếm dự án mở bán mới. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 25% trên tổng nguồn cung sơ cấp, tương đương 306 căn, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. Phần lớn lượng giao dịch đến từ các dự án triển khai bán hàng cuối năm 2024. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 3% - 6% so với trước Tết. Thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, với mức tăng từ 7% đến 12% so với cuối năm 2024, tập trung ở những dự án trung cấp khu vực Quận Ngũ Hành Sơn.

Dự báo, nguồn cung mới căn hộ sẽ tăng nhẹ so với quý 2/2025, dao động khoảng 800 – 1.500 căn, tập trung tại Đà Nẵng.

Trong quý vừa qua, nguồn cung sơ cấp

Cụ thể, thị trường đón nhận nguồn cung sơ cấp khoảng 759 căn đến từ 11 dự án mở bán. Phần lớn nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án đã mở bán trước đó, chiếm đến 93% tổng nguồn cung toàn thị trường.

Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu tăng trưởng, với tỷ lệ tiêu thụ đạt 9% (khoảng 66 căn), tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, giao dịch chỉ tập trung cục bộ tại một số dự án quy mô lớn, pháp lý hoàn thiện và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Mặt bằng giá bán sơ cấp duy trì ổn định, trong khi thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá giảm trung bình 4% so với giai đoạn cuối năm và chủ yếu tập trung ở nhóm dự án đã triển khai lâu năm, xây dựng chậm tiến độ cũng như chưa có pháp lý hoàn thiện.

Riêng loại hình bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn khá trầm lắng và chưa có dấu hiệu khởi sắc trong ngắn hạn. Trong các tháng tiếp theo, nguồn cung mới bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục vắng bóng do các chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc triển khai bán hàng. Đồng thời, thanh khoản thị trường dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn và khó có những đột biến trong ngắn hạn. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định và không có biến động nhiều so với quý trước.