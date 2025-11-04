Bắc Ninh - Cực tăng trưởng mới của đô thị vệ tinh

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giao thông miền Bắc, đặc biệt là các tuyến vành đai, cao tốc và metro cùng mạng lưới hạ tầng đầu tư kết nối vùng đã mở đường cho xu hướng dịch chuyển trung tâm đô thị tại các tỉnh vệ tinh của Hà Nội.

Theo các chuyên gia quy hoạch, việc hình thành chuỗi đô thị vệ tinh quanh Thủ đô là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển đô thị quốc gia. Bắc Ninh với vị trí chiến lược nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, cùng nền tảng công nghiệp vững chắc, đang trở thành một cực tăng trưởng mới, vừa chia sẻ áp lực dân số với Thủ đô, vừa thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và dân cư chất lượng cao.

Cùng với đó là sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn được quy hoạch bài bản, hạ tầng giao thông hoàn thiện và hệ thống tiện ích đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ hưởng lợi từ quy hoạch đô thị bền vững.

Chính những yếu tố này đã khiến các khu đô thị vệ tinh ngày càng có sức hút, góp phần định hình lại bản đồ cư trú tương lai. Trong số đó, Bắc Ninh mới nổi lên như một "điểm đến vàng" đang có sự chuyển mình mạnh mẽ.

Cú hích quy hoạch của Thành phố trực thuộc Trung ương tương lai

Năm 2024, Hà Nội và 8 tỉnh lân cận thu hút tới 12 tỷ USD vốn FDI, chiếm gần 1/3 tổng vốn đăng ký của cả nước. Trong đó, Bắc Ninh (cũ) và Bắc Giang (cũ) là những "điểm nóng" hút đầu tư, đồng thời là nơi đón dòng người nhập cư với tỷ suất di cư thuần dương.

Quyết định sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã tạo nên "siêu đô thị" với quy mô dân số khoảng 3,5 triệu người. Đây không chỉ là sự thay đổi hành chính mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho vùng trung tâm kinh tế - công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là vùng đất chiến lược trong quy hoạch phát triển quốc gia, trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của khu vực phía bắc với mô hình "Thành phố thông minh – công nghiệp – dịch vụ – văn hóa".

Bắc Ninh hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, với sự hiện diện của các "ông lớn" như Samsung, Canon, Foxconn, Hana Micron, Foxconn JA Solar,… Hàng trăm nghìn lao động kỹ thuật, chuyên gia và quản lý nước ngoài đổ về làm việc, tạo ra nhu cầu khổng lồ về nhà ở, dịch vụ và các khu đô thị chất lượng cao.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Bắc Ninh đang triển khai xây dựng 7 trường đại học lớn tại địa bàn, dự kiến đón hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm. Sự xuất hiện của cộng đồng sinh viên và giảng viên quy mô lớn sẽ tạo ra nhu cầu ở thực, dịch vụ sinh hoạt và giải trí dồi dào, tạo ra sức cầu bền vững cho thị trường bất động sản đô thị và nhà ở cao cấp trong khu vực.

Bên cạnh tiềm lực công nghiệp, hệ thống hạ tầng vùng đang được đầu tư đồng bộ, kết nối chặt chẽ. Các tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn, Nội Bài – Hạ Long, đường Vành đai 4, và các quy hoạch trọng điểm như sân bay Gia Bình, metro liên tỉnh, 2 tuyến đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Hà Nội và Lào Cai - Hà Nội sẽ là bệ phóng quan trọng giúp vùng công nghiệp mới bứt tốc, góp phần định hình diện mạo một đô thị công nghiệp kiểu mẫu trong tương lai gần.

Sức nóng của giao lộ thịnh vượng

Từ tất cả những yếu tố đó, các chuyên gia đều có chung nhận định Bắc Ninh sẽ là tâm điểm của bất động sản đô thị vệ tinh trong thời gian tới, đặc biệt là khu vực trung tâm mới - ngã 6 trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới.

Ngã 6 - điểm kết nối các tuyến giao thông, thương mại, hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

Với vị trí chiến lược, ngã 6 trung tâm hành chính Bắc Ninh mới được định hình là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa và là điểm đến vui chơi, giải trí sôi động của tỉnh. Khu vực này tiếp giáp với khu công nghiệp phía Nam đã hoạt động với quy mô 3.000 ha, khu công nghiệp mới được quy hoạch rộng hơn 3.789 ha, các khu dân cư, trung tâm hành chính mới, hệ thống tiện ích quốc tế, công viên trung tâm 700 ha, sân Golf Vinpearl và các sở ban ngành của tỉnh…

Quỹ đất vàng xung quanh ngã 6 được quy hoạch để phát triển các dự án biểu tượng, tổ hợp căn hộ, thương mại, khách sạn cao cấp và công trình nổi bật của tỉnh Bắc Ninh như Khu đô thị hỗn hợp – giải trí cao cấp Royal Mansion, Thiên Ân Central... hay các công trình lớn như quảng trường, bệnh viện đa khoa, siêu thị...

Không gian kiến trúc độc đáo, xung quanh khu vực đều được quy hoạch và xây dựng hiện đại đã đưa khu trung tâm hành chính mới này trở thành một trong những ngã 6 sầm uất với tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội, được giới đầu tư đánh giá là nơi trú ẩn hấp dẫn của dòng tiền trong giai đoạn sắp tới.

Từ trung tâm công nghiệp năng động đến đô thị phồn hoa, Bắc Ninh đang dần khẳng định vị thế "thủ phủ" mới của miền Bắc, nơi hội tụ của tri thức, thịnh vượng và bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên đô thị hóa thông minh.