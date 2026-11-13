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Bắc Ninh đấu giá gần 1,6ha đất ở liền kề tại xã Tân Chi, khởi điểm 286 tỷ đồng

| | Bất động sản

Bắc Ninh đấu giá 15.918,80 m² đất ở liền kề thuộc dự án Khu nhà ở xã Tân Chi, giá khởi điểm 286,5 tỷ đồng.

UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du (nay là xã Tân Chi, TP Bắc Ninh).

Tổng diện tích khu đất: 40.173,04 m², trong đó: 15.918,80 m² đất ở dân cư (198 lô) được giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Còn 4.392,82 m² đất công trình hạ tầng xã hội; 19.861,42 m² đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật (gồm: đất bãi đỗ xe 2.180,60 m²; đất giao thông: 15.368,92 m²; đất hạ tầng kỹ thuật (rãnh thoát nước sau nhà) 2.311,90 m² được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Diện tích đất được đưa ra đấu giá là 15.918,80 m² của 198 lô đất liền kề. Giá khởi điểm tạm tính là 286,5 tỷ đồng. Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong là đơn vị được đề xuất giao tổ chức đấu giá. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là quý IV/2026, Quý I-II/2027.

Bắc Ninh đấu giá gần 1,6ha ở liền kề tại xã Tân Chi, khởi điểm 286 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm xã Tân Chi. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Về quy mô đầu tư, dự án đầu tư thực hiện xây thô 198 căn nhà ở liền kề, diện tích xây dựng khoảng 15.918,8 m²2, mật độ xây dựng 89,2% - 100%, tầng cao tối đa 06 tầng. Quy mô dân số khoảng 860 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án (chưa bao gồm chi phí GPMB) là 888,1 tỷ đồng; trong đó, tiền sử dụng đất dự kiến tạm tính theo Bảng giá đất 286,5 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng của dự án dự kiến 601,5 tỷ đồng.

Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án: 3 năm (36 tháng) kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án.

Theo Hoàng Lam

Tiền phong

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