Bắc Ninh sắp có đô thị rộng gấp rưỡi quận Hoàn Kiếm (cũ): Hyundai và POSCO chính thức "bắt tay", tham vọng xây dựng "siêu dự án" K-New Town đầu tiên tại Việt Nam

Hyundai E&C

Theo thông báo mới nhất vào đầu tháng 1/2026, Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc (LH) đã công bố danh sách các đơn vị được chọn làm đối tác đàm phán ưu tiên cho dự án phát triển Khu đô thị mới Đông Nam. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự hiện diện của hai tập đoàn xây dựng hàng đầu xứ sở kim chi là Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) và POSCO E&C.

Cụ thể, liên danh các nhà đầu tư tư nhân được LH lựa chọn bao gồm Omega Construction, JR Asset Management, Jeil Construction, cùng với POSCO E&C và Hyundai E&C.

Về phía khu vực công, Tổng công ty Cơ sở hạ tầng và Phát triển đô thị Hàn Quốc (KIND) cũng dự kiến sẽ tham gia vào liên minh này. Động thái này đánh dấu bước tiến cụ thể hóa chương trình "Đối tác Tăng trưởng Đô thị" (Urban Growth Partnership Program - UGPP) - một khuôn khổ hợp tác công tư được chính phủ Hàn Quốc thiết lập nhằm thúc đẩy xuất khẩu mô hình đô thị thông minh.

Vị trí dự án

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam được quy hoạch trên khu đất rộng 8,1 triệu m2 (khoảng 810 ha) tại tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 18 km. Để dễ hình dung, với quy mô này, dự án rộng gấp 1,5 lần diện tích tự nhiên của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (trước sáp nhập, khoảng 5,34 km2) và tương đương với Khu đô thị mới Pangyo tại Seongnam (Gyeonggi, Hàn Quốc) - vốn được xem là hình mẫu thành công của các đô thị vệ tinh hiện đại.

Theo kế hoạch sơ bộ, siêu đô thị này được thiết kế để đáp ứng quy mô dân số khoảng 100.000 người. Mục tiêu của LH và các đối tác là xây dựng một trung tâm đô thị tự cung tự cấp, tích hợp đầy đủ các chức năng từ nhà ở, thương mại, văn phòng kinh doanh đến các cơ sở văn hóa và hạ tầng công cộng. Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hàng nghìn tỷ won, biến đây trở thành một trong những dự án FDI trọng điểm trong lĩnh vực phát triển đô thị tại miền Bắc.

Việc huy động hai nhà thầu lớn là Hyundai E&C và POSCO E&C tham gia ngay từ giai đoạn đầu cho thấy quyết tâm của phía Hàn Quốc trong việc hiện thực hóa mô hình "K-New Town" đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dự án đã được Tổng thống Hàn Quốc đề cập trong cuộc gặp cấp cao với Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8 năm ngoái, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án như một biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Vị trí này cũng nằm liền kề chuỗi phát triển đô thị – công nghiệp năng động của Bắc Ninh, bao gồm các khu đô thị Him Lam, Vinhomes Bắc Ninh và các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ nơi quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ cao. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km và sân bay Nội Bài khoảng 50 km, khu đô thị Đông Nam Bắc Ninh sở hữu lợi thế rõ rệt để phát triển giao thương, logistics và dịch vụ chất lượng cao.

Trước đó, khu vực này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư trong nước như Vingroup, Sun Group hay Tập đoàn T&T với các đề xuất quy hoạch quy mô lớn.

Theo lộ trình, sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ cơ quan chức năng Việt Nam, LH sẽ tiến hành các bước tiếp theo bao gồm đấu thầu nhà đầu tư và thành lập công ty chuyên biệt (SPC) tại địa phương để triển khai dự án.