Bác sĩ chia sẻ 6 thay đổi trong ăn uống có thể giúp sống lâu hơn tới 13 năm, năm 2024 hãy thực hiện ngay

Đó là kết luận của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ được chia sẻ trên trang Exprex Daily.

Bên cạnh việc tập thể dục, không hút thuốc và cắt giảm lượng rượu bạn uống, các chuyên gia y tế cho biết, để cải thiện tuổi thọ, bạn cũng cần ăn uống tốt.

Tiến sĩ Anthony Youn, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ, có kênh YouTube với 5,01 triệu người đăng ký, đã chỉ ra 6 thứ cần điều chỉnh trong chế độ ăn uống của bạn để có thể giúp sống lâu hơn tới 13 năm. Kết luận này của Tiến sĩ Youn không phải không có căn cứ. Chúng được "đúc rút" từ một nghiên cứu về tác động của việc lựa chọn thực phẩm đối với tuổi thọ. Nghiên cứu được đăng trên trang y tế Plos Medicine hồi T8/2022, tác giả là những nhà khoa học thuộc Đại học Bergen (Na Uy).

Theo những phát hiện, TS Anthony Youn đã "đếm" được 6 thay đổi trong chế độ ăn uống cần thực hiện để tăng tuổi thọ như sau.

Ví dụ, trong một nghiên cứu của các tác giả thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) được thực hiện với hơn 40.000 người đàn ông ở Mỹ, những người thường xuyên ăn một hoặc nhiều khẩu phần cá mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 15%.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lượng đường tự do trong chế độ ăn của mỗi người chỉ nên chiếm không quá 10% và nên giảm xuống dưới 5% năng lượng trong một ngày để có các lợi ích tăng thêm về sức khỏe.

Một nghiên cứu ở phụ nữ mắc hội chứng chuyển hóa cho thấy ăn hỗn hợp 30g các loại hạt (như đậu phộng và hạt thông) mỗi ngày trong 6 tuần làm giảm đáng kể tất cả các loại cholesterol. Nghiên cứu cũng được lưu tại Thư viện Y khoa Hoa Kỳ.

Nếu bạn ăn hơn 90g thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn (như thịt xông khói và xúc xích) mỗi ngày, Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) khuyên bạn nên giảm lượng tiêu thụ xuống còn 70g hoặc ít hơn.

Đây là những nguồn protein và chất xơ tuyệt vời từ thực vật. Theo hai đánh giá được công bố vào năm 2015 và 2021 (được đăng trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ), lợi ích sức khỏe của các loại đậu bao gồm:

- Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, cải thiện kiểm soát đường huyết và lipid ở những người mắc bệnh tiểu đường.

- Giảm cholesterol toàn phần và mức lipoprotein mật độ thấp (LDL - cholesterol xấu).

- Kiểm soát cân nặng và ít nguy cơ béo phì.

- Giảm huyết áp.

- Ít nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Đa dạng hệ vi sinh vật trong cơ thể.

- Hỗ trợ miễn dịch.

Tiến sĩ Youn cho biết thay đổi số 1 này có khả năng kéo dài cuộc sống của bạn thêm nhiều năm. Đó là ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt như kiều mạch, bột yến mạch và gạo lứt.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế làm giảm đáng kể cholesterol toàn phần và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tony Youn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận tại Mỹ. Ông thường viết bài cho tạp chí Radar, MSNBC.com và CBS News.com. Các chia sẻ của ông đã xuất hiện trên hàng chục tạp chí, bao gồm cả "US Weekly", "In Touch" và "The National Enquirer". Các trang cá nhân của ông được rất nhiều người biết đến, có trang với trung bình hơn 20.000 lượt xem trang mỗi ngày.