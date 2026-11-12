Bác sĩ Mỹ bỏ kế hoạch mở phòng khám ở Trung Quốc chỉ sau 3 giờ đến Việt Nam: 20 năm sau bắt tay ông chủ Zalo làm điều đặc biệt

Năm 2006, bác sĩ người Mỹ Wade Brackenbury đang hành nghề tại Hồng Kông và dự định mở phòng khám ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau khi được vài người bạn khuyến khích tìm hiểu về Việt Nam, ông quyết định đến đây để tận mắt khám phá cơ hội kinh doanh.

Điều bất ngờ là chỉ trong ba giờ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, vị bác sĩ Mỹ đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Thay vì mở phòng khám tại Thượng Hải như dự định, ông quyết định chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc.

Câu chuyện được bác sĩ Wade chia sẻ tại lễ khai trương True Core Wellness (TCW) ở TP.HCM ngày 11/11.

Theo lời kể của ông, một trong những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam chính là ông Lê Hồng Minh, khi ấy còn là một doanh nhân trẻ. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, rồi tiến tới hợp tác kinh doanh.

"Nhưng với cá nhân tôi, điều đặc biệt nhất chính là việc anh Minh đã quyết định trở thành đối tác kinh doanh của tôi", bác sĩ Wade chia sẻ.

Theo vị bác sĩ, hai người cùng nhiều cộng sự sau đó đã xây dựng một hệ thống phòng khám tại Việt Nam. Năm 2006, bác sĩ Wade thành lập ACC, hệ thống phát triển từ phòng khám trị liệu thần kinh cột sống đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Đến năm 2022, hệ thống này được Bệnh viện FV mua lại.

Tình bạn 20 năm và câu chuyện ba thế hệ gia đình Chủ tịch VNG

Sau 20 năm, ông Lê Hồng Minh hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG, công ty công nghệ đứng sau Zalo, ZaloPay và nhiều trò chơi trực tuyến.

Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở chuyện kinh doanh. Phát biểu tại sự kiện, ông Minh tiết lộ ba thế hệ gia đình mình đều là khách hàng của bác sĩ Wade, gồm bản thân ông, ba người con và cha ông. Đặc biệt, cha ông Minh năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn duy trì tập luyện sáu buổi mỗi tuần và có thể sinh hoạt, đi lại bình thường.

Từ câu chuyện gia đình, Chủ tịch VNG nhận thấy những người lớn tuổi hoặc gặp khó khăn trong vận động thường rất cần tập luyện, nhưng lại khó tìm được môi trường và sự hướng dẫn phù hợp. Đó cũng là một trong những lý do ông và bác sĩ Wade quyết định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực mới.

Bắt tay phát triển robot và AI phục vụ tập luyện thể thao

Tại sự kiện ngày 11/11, VNG PT Lab, đơn vị nghiên cứu robot và phần cứng của VNG, công bố hợp tác với True Core Wellness nhằm phát triển công nghệ hỗ trợ vận động và rèn luyện thể chất.

Đáng chú ý, ông Lê Hồng Minh cũng là nhà sáng lập True Core Wellness, trong khi bác sĩ Wade Brackenbury giữ vai trò Chủ tịch phòng khám.

Ông Lê Hồng Minh trực tiếp trải nghiệm một trong những sản phẩm trình diễn do VNG PT Lab phát triển trong khuôn khổ hợp tác

Theo ông Alois Luong, người đứng đầu VNG PT Lab, phòng nghiên cứu này được thành lập tại TP.HCM từ tháng 1/2026.

Khác với các lĩnh vực quen thuộc của VNG như trò chơi trực tuyến hay Zalo, PT Lab tập trung phát triển những cỗ máy có thể tương tác trực tiếp với con người. Các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế, chế tạo từ động cơ, cảm biến đến phần mềm điều khiển.

Một hướng đi được ông Alois nhắc đến là đưa công nghệ từ robot hình người vào thiết bị tập luyện, giúp máy móc nhận biết chuyển động, điều khiển chính xác và thích ứng với môi trường xung quanh.

Trong hợp tác này, VNG PT Lab phụ trách nghiên cứu, thiết kế và chế tạo công nghệ. True Core Wellness đóng góp kinh nghiệm về khoa học thể thao, giúp đội ngũ kỹ sư hiểu rõ nhu cầu thực tế của người tập luyện.

Ông Lê Hồng Minh cho biết một số phiên bản sản phẩm ban đầu có thể trông khá đơn giản, nhưng phía sau là sự kết hợp của nhiều công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về lâu dài, ông kỳ vọng những sản phẩm này có thể tiếp cận người dùng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.