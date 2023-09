Bác sĩ Mỹ U70 trẻ hơn 20 tuổi nhờ sử dụng 4 loại thực phẩm: Tất cả đều có sẵn ở chợ Việt

Mark Hyman là một bác sĩ và tác giả người Mỹ. Ông là Giám đốc y tế Trung tâm Ultra Wellness và thường xuyên có bài viết trên trang Huffington Post về vấn đề tuổi thọ.

Chuyên gia 63 tuổi có hơn 286.000 người theo dõi trên mạng xã hội cho biết ông trẻ hơn 20 tuổi về mặt sinh học nhờ thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày.

Trong cuốn sách bán chạy nhất gần đây của ông “Trẻ mãi không già: Bí quyết để sống lâu nhất, khoẻ mạnh nhất” đưa ra ý tưởng để mọi người có thể kiểm soát tốc độ già đi và chất lượng của những năm cuối đời.

Ông Mark Hyman

Theo đó, chế độ dinh dưỡng là một phần quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình lão hoá và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính dẫn đến tử vọng. Vị tiến sĩ này đã bật mí 5 loại thực phẩm thường sử dụng để duy trì phong độ dẫu đã bước sang tuổi 63. Tất cả những thực phẩm này bạn đều có thể dễ dàng tìm được ở các khu chợ Việt.

1. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như cải bắp, cải xoong, bông cải xanh, rau cải xoăn, cải thìa, cải cúc … là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ và nhiều hoá chất có hoạt tính sinh học trong rau họ cải được chứng minh là giúp ngăn ngừa ung thư. Trong đó, vitamin C và và carotenoid được chứng minh là có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do này là tác nhân làm hư hại tế bào và góp phần dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, trong rau họ cải còn có chất glucosinolate. Khi vào cơ thể, chất glucosinolate sẽ được phân hủy thành isothiocyanate và indoles. Cả 2 hợp chất này đều giúp giảm viêm. Trong nhiều trường hợp, viêm mạn tính là tác nhân gây hư hại tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Uma Naidoo, hoá chất sulforaphane được tìm thấy nhiều trong các loại rau họ cải. Loại hoá chất này có công dụng chống lão hoá kéo dài trong 72 giờ và khả năng chống oxy hoá của nó gấp 24 lần so với vitamin C và vitamin B tổng hợp.

Chuyên gia Hyman khuyến khích mọi người nên ăn 340-680 gam rau họ cải mỗi ngày.

2. Loại quả hạch

Mark Hyman cho biết các loại hạt điều, hạnh nhân hay óc chó… đem đến vô vàn công dụng tuyệt vời như cung cấp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, làm chậm quá trình lão hoá tế bào và hạn chế nhiều bệnh mãn tính.

Chế độ dinh dưỡng bổ sung các loại quả hạch giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ giảm cân, cải thiện lượng đường trong máu và tốt cho tim mạch.

Chuyên gia Dan Buettner, nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu các thói quen của cư dân "vùng xanh" - nơi những người sống thọ sinh sống - cũng nhận thấy các loại quả hạch là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Chuyên gia Dan Buettner cũng chỉ ra rằng những người sống thọ tại "vùng xanh" thường ăn một nắm các loại quả hạch mỗi ngày.

3. Loại quả mọng

Quả mọng là loại quả tròn, nhỏ, mềm, có nhiều màu sắc khác nhau nhưng chủ yếu là màu xanh, đỏ và tím. Chúng có vị chua hoặc ngọt, thường được sử dụng để làm mứt hoặc món tráng miệng.

Hyman khẳng định: “Các loại quả mọng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật, có thể giúp kéo dài tuổi thọ”. Ăn các loại quả mọng thường xuyên giúp duy trì sức khỏe của đường ruột, chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các căn bệnh mạn tính có thể đe dọa đến sức khỏe. Mọi người có thể xay quả việt quất, mâm xôi, dâu tây, nho để làm sinh tố uống vào buổi sáng hoặc ăn trực tiếp vào các bữa phụ trong ngày.

4. Trà xanh

Uống trà xanh cũng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của chuyên gia Hyman. Trà xanh cũng là thức uống truyền thống của người Á Đông. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, trong nước trà có nhiều hoạt chất thực vật quý như: catechin, flavonoid, lignans và axit phenolic.

Đáng chú ý, trong số các loại catechin mà trà sở hữu thì chất EGCG có khả năng chống oxy hóa vượt trội.

Một số lượng lớn các nghiên cứu lâm sàng cũng đã cho thấy polyphenol trong trà xanh hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại sự hình thành khối u ở các cơ quan khác nhau.

Theo báo cáo đăng trên tạp chí Oral Oncology (Mỹ) năm 2021, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân tích 19 nghiên cứu với 4.675 người cho thấy, uống trà xanh có tác dụng bảo vệ và ngăn ung thư miệng. Một phân tích khác trên 51 nghiên cứu với 1,6 triệu người ở Mỹ cũng cho thấy, trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, nhất là ở nam giới. Tiêu thụ trà xanh có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Uống trà xanh cũng rất tốt cho sức khỏe của lá gan. Cụ thể, người bị bệnh gan nhiễm mỡ sau 12 tuần uống trà xanh sẽ giúp kiểm soát men gan, nhờ vào lượng chất chống oxy hóa dồi dào của thức uống này. Bên cạnh đó, trà xanh cũng giúp xử lý chất béo tích tụ quá mức trong gan.

Bạn có thể dùng trà xanh túi lọc hoặc trà lá, pha với nước sôi, làm nguội xuống nhiệt độ khoảng 65 độ C. Theo tờ CNN Health, thức uống nóng ấm từ 65 độ C trở xuống an toàn cho mọi người dùng.