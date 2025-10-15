Bác sĩ nha khoa sở hữu VinFast VF 9: “Đi chuyến dài càng cảm nhận rõ ưu điểm của xe”

Trạm sạc tiện lợi là lý do chọn xe điện VinFast

Trước khi đến với VinFast VF 9, anh Nguyễn Tuấn An (Cần Thơ) đã có nhiều năm sử dụng sedan động cơ xăng. Đến 2024, gia đình anh có nhu cầu mua một mẫu xe lớn hơn. Trong quá trình cân nhắc, anh đã tìm hiểu nhiều mẫu xe điện khác nhau, bao gồm cả VinFast và một số thương hiệu nước ngoài.

"Tôi đã tìm hiểu nhiều mẫu xe điện khác nhau, nhưng hạ tầng trạm sạc của các hãng xe khác chưa phủ rộng như VinFast. Mà với xe điện, mạng lưới trạm sạc rất quan trọng. Thấy Cần Thơ có nhiều trạm sạc của V-Green nên gia đình tôi quyết định đặt niềm tin vào thương hiệu Việt", anh An nói.

Sau đó, anh đến đại lý trải nghiệm, lái thử, và quyết định chọn VF 9 Eco. Anh nhận bàn giao xe từ đại lý vào tháng 12/2024.

"Quyết định chọn VinFast VF 9 đã đúng. Khu vực tôi sống có nhiều trạm và mỗi lần đến sạc không phải xếp hàng. Tôi thường sạc ở đại lý VinFast Cửu Long vì ngay gần nhà", anh An cho hay.

Theo anh An, việc chuyển đổi sang xe điện không hề khó khăn, chỉ cần tính toán hành trình đi lại, tìm hiểu vị trí trạm sạc là sẽ thấy sử dụng xe điện không hề bất tiện như nhiều người lầm tưởng.

Gia đình anh An tiết kiệm được tới 70% chi phí nhiên liệu từ khi đổi sang xe điện.

Bên cạnh đó, anh có thể cảm nhận trọn vẹn lợi ích kinh tế của xe điện. Mỗi ngày, anh đi quãng đường trung bình 80-100 km do nhà anh cách nơi làm việc khoảng 35 km. Với những ngày không phải đi làm, anh chỉ đưa đón con cái tới trường, quãng đường di chuyển ít hơn. Sau gần 1 năm sử dụng, chiếc VF 9 Eco của anh đã lăn bánh tổng quãng đường hơn 16.000 km.

"Với chiếc sedan động cơ xăng trước đây tôi sử dụng, cùng nhu cầu đi như vậy, tiền xăng mỗi tháng có thể lên đến 5 triệu đồng. Trong khi VF 9 mất chưa đến 2 triệu đồng tiền sạc dù kích thước lớn hơn. Tính ra tiết kiệm được 60-70% chi phí nhiên liệu", vị chủ xe phân tích. Do đã chọn quy đổi chính sách miễn phí sạc để trừ vào số tiền mua xe ban đầu nên hiện tại anh An vẫn chi trả tiền sạc, nhưng đối với các khách hàng khác, chi phí sạc pin ở các trạm công cộng đang là 0 đồng tới hết tháng 6/2027.

"Đi chuyến dài càng cảm nhận rõ ưu điểm"

Bên cạnh ưu điểm tiết kiệm chi phí, VinFast VF 9 còn nhận nhiều lời khen từ anh An về khả năng vận hành và không gian nội thất, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

"Tôi đã lái VF 9 đưa gia đình đi chơi Phú Quốc và Nha Trang. Những chuyến đi dài như vậy càng cảm nhận rõ ưu điểm của mẫu xe này. Xe vận hành ổn định, đầm chắc, êm. Không gian rộng rãi nên cả nhà đều thấy thoải mái, không bị mệt khi phải ngồi nhiều giờ trên xe. Vợ tôi rất thích ghế của VF 9: to, ôm người nên ngồi thích hơn những chiếc xe trước đây của gia đình", anh An nói.

Anh An đánh giá cao khả năng vận hành của VF 9 trên các hành trình dài.

Cũng theo vị chủ xe, VF 9 được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, cho trải nghiệm đi đường dài nhàn nhã hơn hẳn. Suốt hành trình từ Cần Thơ tới Nha Trang, anh thường xuyên sử dụng tính năng giám sát hành trình thích ứng. "Đây thực sự là tính năng hữu ích trong bối cảnh đường cao tốc đang ngày càng được nối dài tại Việt Nam", anh An nhìn nhận.

Là một bác sĩ, đối với anh An, việc chuyển sang sử dụng xe điện không chỉ vì nhu cầu cá nhân hay tiết kiệm chi phí, mà còn là cách anh góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Anh cho rằng, khi hạ tầng trạm sạc tiếp tục mở rộng, sẽ ngày càng có nhiều người chọn xe điện như một giải pháp di chuyển bền vững.

Hiện tại, VinFast VF 9 có mức giá niêm yết 1,499 tỷ đồng với bản Eco và 1,699 tỷ đồng với bản Plus. Khách hàng mua xe thời điểm này được hưởng nhiều ưu đãi cộng dồn, bao gồm giảm 4% giá bán, ưu đãi 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 70 triệu đồng (quy đổi thành điểm VinClub) nếu đăng ký xe tại tại Hà Nội/TP.HCM, cùng chính sách miễn 100% phí trước bạ từ Chính phủ. Đặc biệt, khi mua xe và xuất hóa đơn trong tháng 10/2025, chủ xe sẽ được "mua 1 tặng 1" thêm xe máy điện Vero X. Ưu đãi này cũng có thể quy đổi thành tiền mặt.