Bác sĩ nội trú đang khiến cả "Threads city" rần rần: Chọn chuyên ngành khó bậc nhất, đẹp trai và biết chơi piano

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện "Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2025". Theo quy định, thí sinh sẽ được gọi lần lượt theo thứ tự điểm thi, mỗi người có 30 giây để công bố nguyện vọng chuyên ngành mong muốn. Thí sinh có điểm cao nhất sẽ được quyền lựa chọn trước, trong khi các chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ bị đóng lại. Những thí sinh ở cuối danh sách sẽ phải cân nhắc các chuyên ngành còn trống.

Trong các chuyên ngành, có nhiều chuyên ngành được đánh giá là cực kỳ khó, tiêu biểu phải kể đến Nội tim mạch. Và mới đây, cư dân "Threads city" đang được dịp trầm trồ trước sự xuất hiện của Lê Chí Quang - một tân bác sĩ nội trú với lựa chọn chuyên ngành là Nội tim mạch. Bài đăng của nam bác sĩ về những trải nghiệm trong Match Day của mình đã nhận về bão like, share của netizen.

Chân dung bác sĩ Lê Chí Quang

Bác sĩ Lê Chí Quang lựa chọn ngành Nội tim mạch

"Cho tới giờ, mình vẫn chưa thể tin rằng mình đã chính thức được trở thành Bác sĩ Nội trú Nội Tim mạch. Mình vẫn còn nhớ những phút giây đầu tiên được học về sinh lý tim, được biết về sự kì diệu của cơ quan 'nhỏ mà có võ này'. Chúc cho bản thân luôn vững vàng, chân cứng đá mềm, học thật tốt để có thể giúp đỡ được cho nhiều bệnh nhân. 9/9/2025, Lê Chí Quang - BSNT K50 chuyên ngành Nội Tim mạch - trường Đại học Y Hà Nội", bác sĩ Lê Chí Quang viết.

Bài đăng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho sự can đảm của Quang khi chọn ngành khó, đồng thời gửi lời chúc nam bác sĩ học tậ tốt và gặt hái nhiều thành công trong hành trình trở thành bác sĩ.

Lê Chí Quang trong lễ tốt nghiệp bác sĩ năm 2025

Lê Chí Quang là sinh viên tiên tiến và công tác tốt toàn khóa

Trong Match Day 2025, anh lựa chọn chuyên ngành Nội tim mạch

Lê Chí Quang "update" cuộc sống thường ngày của mình

Cho những ai chưa biết, ngành bác sĩ nội trú Nội tim mạch luôn được coi là một trong những chuyên ngành khó nhằn nhất trong y khoa. Nội tim mạch đòi hỏi bác sĩ không chỉ nắm vững lý thuyết về sinh lý và bệnh lý tim mạch, mà còn phải thành thạo kỹ năng khác. Áp lực lớn nhất với bác sĩ Nội tim mạch là khối lượng kiến thức đồ sộ, liên tục cập nhật, cùng với sự chịu trách nhiệm cao vì tim là cơ quan cực kỳ nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, lịch trực, lịch học và thực hành của bác sĩ nội trú thường dày đặc, yêu cầu sức khỏe và sự tập trung tối đa, chưa kể áp lực tâm lý khi phải đối mặt với ca bệnh nặng. Việc cân bằng giữa học tập lý thuyết, thực hành tại bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân là một thách thức không nhỏ. Chính vì vậy, những bác sĩ quyết định theo đuổi Nội tim mạch thường được đánh giá cao về sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, đồng thời họ cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một chặng đường dài đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang.

Quay trở lại với nhân vật chính, bác sĩ Lê Chí Quang còn sở hữu hàng loạt thành tích ấn tượng khác khiến người ta sững sờ đùa rằng "tiểu thuyết cũng không dám viết". Theo đó, bác sĩ trẻ đã có chứng chỉ tiếng Pháp B2, thường xuyên tham gia các chương trình ngoại khóa và đặc biệt là biết chơi piano.

Lê Chí Quang còn biết đánh piano.

Cùng nghe Chí Quang đánh piano

Vừa học giỏi, vừa đa tài, đúng là kiểu bác sĩ toàn diện khiến ai cũng trầm trồ đây mà!