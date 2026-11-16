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Bác sĩ TPHCM mang máy ECMO đi Lâm Đồng cứu người nguy kịch

| | Sống

Bác sĩ TPHCM mang máy ECMO đi Lâm Đồng cứu người nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã mang hệ thống kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đến Lâm Đồng, góp phần cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Ngày 16-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết các bác sĩ vừa liên tiếp cứu sống 2 bệnh nhân suy đa tạng nhờ kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).

Trường hợp thứ nhất là anh L.M.T. (35 tuổi, tỉnh Lâm Đồng). Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng), bệnh nhân suy hô hấp nguy kịch dù được đặt nội khí quản, thở máy.

Ngay sau hội chẩn, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cử ê-kíp chuyên môn đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để hỗ trợ.

Lúc này, bệnh nhân được thở máy với mức áp lực hỗ trợ cao nhưng độ bão hòa oxy máu chỉ đạt 88%. Ê-kíp quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO ngay tại hiện trường. Sau đó, vận chuyển người bệnh an toàn về TPHCM tiếp tục điều trị.

Trải qua 4 ngày được hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi của bệnh nhân cải thiện.

Trường hợp thứ hai là anh N.K.L (24 tuổi, phường Vũng Tàu, TPHCM) bị sốt cao, nôn ói, đau ngực. Ngày 2-11, bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp, sốc tim nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các xét nghiệm cho thấy tế bào cơ tim bị tổn thương hàng loạt, suy gan thận nặng. Bệnh nhân cũng dương tính với virus sốt xuất huyết Dengue.

Trước tình hình nguy cấp, ê-kíp hồi sức lập tức triển khai kỹ thuật VA-ECMO, đóng vai trò như một trái tim nhân tạo. Qua đó, giúp đảm nhiệm tạm thời chức năng bơm máu của tim, tạo điều kiện để cơ tim có thời gian hồi phục.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân từng bước phục hồi và được xuất viện.

TS-BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, ECMO đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm can thiệp, nguyên nhân bệnh, mức độ tổn thương, phối hợp chăm sóc hồi sức toàn diện.

Việc triển khai ECMO ngoại viện đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp. Trong đó, đảm bảo đánh giá tình trạng người bệnh, thiết lập hệ thống ECMO đến bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

"Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp người bệnh nguy kịch có cơ hội tiếp cận kỹ thuật hồi sức chuyên sâu sớm hơn, ngay tại cơ sở điều trị ban đầu", BS Huỳnh Quang Đại nói.

Theo Giao Linh

Sài Gòn Giải Phóng

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