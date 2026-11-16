Dù giàu hay nghèo, cha mẹ thông thái đều nên từ chối nếu con cái đòi hỏi 3 điều này!

Có những người sau khi nghỉ hưu mới nhận ra rằng cuộc sống của mình dường như chưa bao giờ thực sự được thảnh thơi. Thời trẻ, họ bận rộn lo toan cho gia đình, nuôi dạy con cái. Đến khi tuổi đã cao, những tưởng có thể dành thời gian nghỉ ngơi, họ vẫn phải tiếp tục lo lắng cho những đứa con đã trưởng thành, thậm chí gánh vác cả những khoản chi tiêu và trách nhiệm trong cuộc sống của con.

Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ cha mẹ giúp đỡ con cái là chuyện đương nhiên. Con gặp khó khăn thì có thể giúp được gì cứ giúp. Thế nhưng, theo thời gian, một số sự hy sinh vốn xuất phát từ sự tự nguyện lại dần trở thành điều mà con cái mặc nhiên cho là cha mẹ phải làm.

Đó là tình trạng tình thân bị bào mòn bởi sự dựa dẫm. Nói một cách thẳng thắn, con cái đã quen với việc tìm đến cha mẹ mỗi khi cần giúp đỡ, thậm chí xem tiền bạc, uy tín và thời gian của cha mẹ như những nguồn lực có thể tùy ý sử dụng bất cứ lúc nào.

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Tiền tiết kiệm dưỡng già, dù con cái nhiều lần ngỏ lời cũng không nên tùy tiện đưa ra

Số tiền người lớn tuổi dành dụm có thể chỉ là một khoản tiết kiệm nằm trong ngân hàng, nhưng thực chất, đó là nguồn chi trả cho sinh hoạt những năm tháng sau này, tiền khám chữa bệnh, thuốc men và khoản dự phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Không phải vì hiện tại chưa cần dùng đến mà cha mẹ có thể đưa hết số tiền ấy cho con.

Con cái khởi nghiệp, mua nhà hay mở rộng kinh doanh đều cần có kế hoạch tài chính riêng. Cha mẹ có thể hỗ trợ trong khả năng kinh tế của mình, nhưng không nên biến khoản tiền dưỡng già thành nguồn vốn để con tùy ý bù đắp những lần làm ăn thua lỗ.

Hôm nay lấy một ít, ngày mai lại lấy thêm một ít, đến cuối cùng, chính cuộc sống của cha mẹ cũng có thể bị ảnh hưởng. Sự giúp đỡ chỉ thực sự có ý nghĩa khi không đẩy người cho đi vào cảnh thiếu thốn, bất an.

Uy tín và tín dụng cá nhân, không nên đem ra bảo lãnh hay đứng tên vay tiền cho con một cách dễ dàng

Một số người con cho rằng cha mẹ đã nghỉ hưu, điều kiện tín dụng lại phù hợp nên việc ký giúp một giấy bảo lãnh chẳng phải chuyện gì lớn. Nhưng họ có thể chưa nghĩ thấu đáo rằng, một khi hợp đồng được ký kết, trách nhiệm không còn đơn thuần là chuyện tình cảm hay sự giúp đỡ giữa người thân.

Nếu người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, người bảo lãnh có thể phải thực hiện nghĩa vụ theo những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Vì vậy, cha mẹ không thể chỉ vì người nhờ vả là con mình mà bỏ qua những rủi ro thực tế.

Trước khi đặt bút ký, người lớn tuổi cần hiểu rõ nội dung giấy tờ, phạm vi trách nhiệm và những hệ quả có thể phát sinh. Nếu chưa nắm chắc hoặc không đủ khả năng gánh chịu rủi ro, việc từ chối là điều cần thiết.

Thời gian riêng, không nên đồng ý vô điều kiện với việc chăm sóc gia đình và trông cháu lâu dài

Một người họ hàng xa có con gái sau khi sinh em bé đã mong mẹ chuyển đến sống cùng để hỗ trợ chăm cháu trong thời gian dài. Trước đó, người mẹ vốn có nhịp sống riêng: mỗi ngày tưới hoa ngoài ban công, buổi chiều đi dạo, cuộc sống tuy giản dị nhưng khá thư thái.

Sau khi chuyển đến nhà con gái, hầu hết việc chăm sóc đứa trẻ từ ăn uống, tắm rửa đến sinh hoạt hằng ngày đều dồn lên vai bà. Tiếng máy hút mùi trong bếp thường vang lên đến tận khuya, còn khoảng thời gian nghỉ ngơi vốn thuộc về bà ngày càng ít đi. Dường như con gái cho rằng mẹ đã nghỉ hưu, ở nhà cũng chẳng có việc gì quan trọng nên có thể dành toàn bộ thời gian để chăm cháu.

Người mẹ sẵn lòng giúp con san sẻ một phần công việc, nhưng không muốn quãng đời còn lại của mình chỉ xoay quanh lịch trình chăm sóc trẻ nhỏ. Việc nhờ ông bà hỗ trợ trông cháu hoàn toàn có thể được bàn bạc trước: bắt đầu từ khi nào, cần giúp trong bao lâu và những thành viên khác trong gia đình sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm ra sao.

Suy cho cùng, ông bà cũng có cuộc sống riêng, nhu cầu nghỉ ngơi và những việc mình muốn làm. Nghỉ hưu không có nghĩa là cha mẹ phải sẵn sàng phục vụ con cháu bất cứ lúc nào.

Ba điều trên tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng thực chất đều cùng chỉ về một vấn đề: những áp lực mà con cái trưởng thành gặp phải trong cuộc sống không thể mặc nhiên trở thành trách nhiệm mà cha mẹ phải gánh vác suốt đời.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa cha mẹ không nên giúp đỡ con cái. Người trẻ mua nhà có thể chịu áp lực tài chính, quá trình khởi nghiệp đôi khi gặp khó khăn, gia đình có em bé cũng thực sự cần người hỗ trợ chăm sóc. Khi các thành viên có thể san sẻ cho nhau, đó vốn là điều bình thường và đáng quý trong một gia đình.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ rằng cha mẹ sẵn lòng giúp đỡ không đồng nghĩa với việc mọi hậu quả đều phải do cha mẹ gánh chịu. Khi con gặp khó khăn, cả nhà có thể cùng tìm cách giải quyết, nhưng không thể vin vào tình thân để khiến người lớn tuổi phải đánh đổi tài sản, uy tín và cuộc sống riêng của mình. Tình thân có thể là sự nâng đỡ lẫn nhau, nhưng không nên trở thành sự dựa dẫm và bòn rút không giới hạn.

(Theo Sohu)