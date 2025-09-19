Bác sĩ Việt chuẩn bị sản xuất tế bào trị ung thư máu, mở hi vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân

Tại buổi khai mạc chuỗi hội nghị quốc tế và trong nước về truyền máu, ghép và liệu pháp tế bào ngày 16/9, TS.BS.CK2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. HCM cho biết: "Nếu sản xuất được tế bào CAR-T trong nước, chi phí điều trị sẽ giảm chỉ còn dưới 500 triệu đồng thay vì hàng tỷ đồng khi ra nước ngoài". Sự kiện thu hút hơn 2.000 đại biểu, trong đó có gần 350 chuyên gia nước ngoài tham dự.

Người bệnh đầu tiên ở Việt Nam được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell thành công là bệnh nhi 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. (Nguồn: Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP. HCM)

Bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận liệu pháp tế bào (CAR-T cell therapy) là bé gái 12 tuổi, mắc bạch cầu cấp dòng lympho B - một dạng ung thư máu ác tính. Sau khi được bác sĩ bệnh viện huyết học phối hợp đưa sang Đài Loan truyền tế bào miễn dịch, bé trở về nước tiếp tục điều trị duy trì hàng tháng và sống khỏe mạnh hơn một năm qua. Trước đó, bé từng hóa trị nhưng nhanh chóng tái phát, rồi được ghép tủy nửa thuận hợp từ bố song bệnh vẫn tái diễn chỉ sau thời gian ngắn.

Theo bác sĩ Dũng, đây là kỹ thuật khó bậc nhất trong huyết học nhưng được coi là một trong những bước đột phá lớn nhất của y học hiện đại. Liệu pháp giúp tiêu diệt tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát, kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, theo nhiều nghiên cứu quốc tế. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là chi phí. Một ca điều trị CAR-T ở nước ngoài có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Dù chọn Đài Loan – nơi giá rẻ hơn so với nhiều nước khác – gia đình bé gái vẫn phải chi trả số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước thực tế này, để giảm gánh nặng điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. HCM đã chuẩn bị cơ sở vật chất, gửi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo tại Đài Loan, hợp tác chuyên gia quốc tế để tiến tới sản xuất trong nước. Đồng thời, bệnh viện cũng đang triển khai đề tài nghiên cứu cấp Sở và hướng tới đề tài cấp Bộ Y tế. Nếu thành công, chi phí có thể giảm xuống đáng kể, mở cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư máu tiếp cận kỹ thuật tiên tiến mà không cần rời quê hương.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM là cơ sở chuyên khoa hạng một, tuyến cuối của khu vực phía Nam, một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước về truyền máu và huyết học; là đơn vị tiên phong trong nhiều kỹ thuật khó và hiện là nơi ghép tủy lớn nhất Việt Nam, triển khai hầu hết kỹ thuật tiên tiến thế giới như ghép tế bào gốc, hóa trị với các phác đồ mới nhất, liệu pháp trúng đích và miễn dịch.

"Sau khi từng bước làm chủ liệu pháp tế bào, hướng đi tiếp theo sẽ là liệu pháp gene, mở thêm cơ hội sống cho người bệnh ung thư tại Việt Nam", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ với báo chí.