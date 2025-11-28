Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bạc tiếp đà tăng giá

28-11-2025 - 10:05 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới giữ đà tăng.

Bạc tiếp đà tăng giá- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng, niêm yết ở mức 2.032.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.094.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 37.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 53.350.000 đồng/thỏi (mua vào) và 54.940.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:00 ngày 28/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 53,8 USD một ounce.

Bạc tiếp đà tăng giá- Ảnh 2.

Giá bạc giao dịch trên 53 USD/ounce khi thị trường kỳ vọng chính sách tiền tệ tại MỹChuyên gia phân tích Arslan Ali của FX Empire cho biết giá vàng – và kéo theo đó là bạc – đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi thị trường định giá tới 84% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12. 

Ông nhấn mạnh công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất FED hạ lãi suất đã tăng vọt từ 50% lên 84% chỉ trong thời gian ngắn, phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong kỳ vọng của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, loạt số liệu kinh tế Mỹ mới công bố cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của kim loại quý. Doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo và chỉ số giá sản xuất (PPI) duy trì ở mức 2,7% làm dấy lên lo ngại rằng chính sách tiền tệ hiện tại có thể đang bị thắt chặt hơn mức cần thiết. Arslan Ali cho rằng điều này càng củng cố lập luận rằng FED sẽ sớm hành động. 

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng cũng tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của vàng và bạc, khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời giảm mạnh.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

