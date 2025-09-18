Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng

18-09-2025 - 19:42 PM | Xã hội

Đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng bác tin có quan hệ họ hàng với Đỗ Văn Hữu - người xây nhà nhầm trên đất người khác nhưng không trả lại.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 18/9, Đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với ông Đỗ Văn Hữu - người xây nhà trái phép trên đất của người khác tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Đại tá Điệp nhấn mạnh, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông và ông Hữu có quan hệ họ hàng là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin người xây nhà nhầm trên đất người khác là anh em họ của Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Văn Điệp.

Thông tin này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm, bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Điệp.

Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng- Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Đỗ Văn Hữu (ở thôn 7 khu Kiền Bái, phường Thiên Hương, Hải Phòng) là bị đơn trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vừa được TAND khu vực I - Hải Phòng xét xử.

Theo bản án, tháng 9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan (nguyên đơn) mua 2 thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11/2024, bà Loan tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay sau đó, gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông Hữu không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng, điều này dẫn tới hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - Hải Phòng sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ vụ án đã tuyên buộc gia đình ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ông Hữu đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.

Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng- Ảnh 2.

Gia đình bà Loan yêu cầu bồi thường thiệt hại 162 triệu đồng do đất bị chiếm hữu, xây nhà trái phép gần một năm nay, mức đề nghị bồi thường tăng thêm cho đến khi ông Hữu trao trả lại mặt bằng.

Mới đây, bà Trần Thị Kim Loan cho biết gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng số tiền hơn 160 triệu đồng do bị chiếm giữ đất trong gần một năm qua.

Bà Loan nhấn mạnh số tiền thiệt hại và đề nghị bồi thường sẽ tăng thêm cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình.

Tình tiết bất ngờ vụ xây nhà nhầm trên đất người khác: Bị đơn kháng cáo, không trả đất

Theo Tiến thắng/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng Nổi bật

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay Nổi bật

Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

19:23 , 18/09/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

19:21 , 18/09/2025
“Tổng tài” ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội là ai?

“Tổng tài” ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội là ai?

19:00 , 18/09/2025
Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn

18:55 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên