Bách Hóa Xanh đẩy mạnh "Bắc tiến", tuyển quân rầm rộ tại Hưng Yên

Cập nhật trên trang Fanpage Facebook tuyển dụng của Bách Hoá Xanh thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG) , chuỗi siêu thị này đang tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị cho việc khai trương cơ sở mới.

Theo đó, Bách Hóa Xanh dự kiến mở cửa hàng tại khu vực Thái Thụy – Kiến Xương – TP. Thái Bình (Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên mới).

Các vị trí tuyển dụng bao gồm nhân viên siêu thị với yêu cầu luân phiên công việc trong & ngoài siêu thị: tư vấn, bán hàng, châm hàng, kiểm kê, sơ chế thực phẩm, trông giữ xe, đón khách hàng… Tuổi từ 18-40 tuổi, tốt nghiệp THPT, siêng năng, thân thiện, có sức khỏe tốt.

Bách Hóa Xanh cũng tuyển dụng quản lý siêu thị với công việc như quản lý hàng hóa, bán hàng, nhân sự và vận hành siêu thị. Tuổi yêu cầu tuổi từ 20-35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chịu khó, thân thiện.

Như vậy, sau Ninh Bình, Bách Hóa Xanh tiếp tục triển khai kế hoạch “Bắc tiến” với địa điểm tiếp theo ở Hưng Yên. Động thái “Bắc tiến” đã được hé lộ tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 vừa qua, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Bách Hóa Xanh chính thức tiến ra miền Bắc. Đồng thời vị lãnh đạo còn chia sẻ tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ năm sau.

“Bách Hoá Xanh đã chuẩn bị nền tảng vận hành, tối ưu chi phí và kiểm chứng mô hình tại miền Trung, chi phí đầu tư cho một cửa hàng mới đã giảm đáng kể so với trước. Đây sẽ là bàn đạp để mở rộng quy mô toàn quốc”, ông Linh cho hay.

Riêng trong năm 2025, MWG đặt mục tiêu mở mới 400 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Tuy nhiên, chưa kết thúc 9 tháng đầu năm nhưng chuỗi đã vượt kế hoạch, mở thêm 414 cửa hàng với hơn 50% lượng mở mới tập trung ở miền Trung.

Về kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm, chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hóa Xanh đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy vậy, mức tăng trưởng của chuỗi này đang trở nên thấp hơn trong các tháng gần đây. Theo MWG, nhờ tập trung tối ưu chi phí và kiểm soát hao hụt, hiệu quả kinh doanh của BHX trong quý 3/2025 tiếp tục cải thiện so với quý 2/2025.

Tính đến hết tháng 9/2025, quy mô chuỗi BHX nâng lên con số 2.290 cửa hàng.

IPO Bách Hóa Xanh và mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu

Cũng tại buổi Investor Meeting, các lãnh đạo đã hé lộ kế hoạch IPO Bách Hoá Xanh năm 2028. Ông Vũ Đăng Linh cho biết chuỗi sẽ quyết tâm IPO, tăng trưởng doanh thu thần tốc nhằm bù đắp nhanh khoản lỗ tuỹ kế, đồng thời tối ưu từ khâu sản xuất đến kho bãi, trưng bày, hậu mãi, biên lợi nhuận dự kiến ổn định ở mức 4 – 5%.

Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài khẳng định thêm, con số 10 tỷ USD doanh thu là tầm nhìn mà Bách Hoá Xanh hướng tới. Nhưng để đạt quy mô đó, chuỗi phải đa dạng hóa mô hình cửa hàng thay vì chỉ dựa vào chuẩn 150 m² hiện tại.

“BHX sẽ phát triển nhiều mô hình linh hoạt: cửa hàng chỉ bán hàng khô, chỉ bán hàng tươi, hoặc cửa hàng mini dưới tầng trệt chung cư. Doanh thu bình quân hiện đạt khoảng 2,5 – 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Như vậy, để chạm mốc 10 tỷ USD, BHX có thể phát triển tới mười mấy nghìn cửa hàng”, ông Tài phân tích.

Ngoài ra, một trong những hướng đi chiến lược của Bách Hoá Xanh trong thời gian tới là mở rộng mảng online. Hiện, doanh thu online chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Ưu thế lớn của BHX là hệ thống cửa hàng phủ khắp, giúp đơn hàng online được xử lý nhanh chóng, giảm thời gian vận chuyển.

“Chúng tôi đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu online từ 5% lên 10% trong thời gian tới. Sự kết hợp chặt chẽ giữa online và offline sẽ là lợi thế cạnh tranh then chốt của BHX trong giai đoạn tới”, ông Tài chia sẻ.