Bài phát biểu "chạm nỗi lòng tuổi trung niên", 700 người cười nghiêng ngả: Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

Cuộc họp lớp cựu học sinh trường đại học ở Trung Quốc vừa diễn ra, chủ đề "Nỗi khổ của tuổi trung niên" đã khiến hơn 700 khán giả bật cười ra nước mắt. Đó là bài phát biểu của một bạn học đã ra trường nhiều năm, nhưng những câu chuyện quá đời thường, quá "đau" lại hài hước đến lạ khiến ai cũng thấm thía.

Kính thưa các bạn học cũ thân mến!

Có bài hát nổi tiếng hát rằng "Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn", nghe thì hay ho, đầy động lực. Nhưng đời thực thì sao? Ngày mai có tốt hơn hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là... già hơn là cái chắc!

Tuổi tác trôi qua mới thấy nó "dữ dội" đến nhường nào. Đến một độ tuổi nào đó, bạn buộc phải thừa nhận: lực hút của Trái Đất mạnh kinh khủng!

Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cái gì cũng... rũ rượi. Nói vui thì "Vạn vật đều xuôi theo trọng lực, riêng huyết áp thì cứ vọt lên cao vút".

Tuổi già thay đổi cơ thể theo kiểu "biến hình" khó lường: hình quả táo biến thành hình quả lê, ngồi gật gù ngủ gà ngủ gật, nằm vật ra thì trằn trọc mãi không yên.

Muốn nhớ thì quên sạch, muốn quên thì cứ ám ảnh mãi. Tệ hơn, khóc thì không ra nước mắt, cười thì phải lau nước mắt hoài.

Đầu thì "Tóc bạc phơ phơ, xuân về lại mọc", các ông lão giờ phát hiện kiểu chải tóc "hai bên kéo vào giữa" là "bí kíp" che lấp mái đầu thưa thớt.

Trí nhớ thì teo tóp rõ rệt: Bước từ phòng này sang phòng kia, quên béng lý do mình định làm. Quên lời vừa nói, nên cứ lải nhải lặp đi lặp lại. Có ông cụ còn kể: "Có lần cười đến nửa chừng, tôi quên mất mình cười vì cái gì!"

Chàng trai thời trẻ giờ thành ông chồng già, thiếu nữ xinh đẹp nay là bà vợ khó chiều. Tuổi già bên nhau thì sao? Có người bảo "Ăn mãi chán, vứt thì tiếc", thói xấu của nhau chả sửa được.

Có cặp vợ chồng cãi nhau đủ thứ chuyện trên đời, chẳng bao giờ nhường nhịn. Nghĩ lại thời yêu: "Có bao lời hay ý đẹp để nói", giờ thành "Có bao chuyện hay ho để cãi"!

Mỗi kiếp người trên đời này giống như khoản tiết kiệm "gốc toàn bộ, lãi từng phần": cứ tí tẹo một mà ra đi.

Mới đó thôi còn là chàng trai phong độ, quay đi quay lại đã thành "trung niên tang tóc". Chưa hết, còn bị trêu là "Kiến thức thoái hóa, cơ quan lão hóa, tư tưởng bảo thủ".

Vậy nên, phải tự xây dựng tâm lý vững vàng: Người già thì già, nhưng tim vẫn trẻ trung. Nếp nhăn mọc trên mặt, chứ đừng để nó bò vào lòng. Điều chỉnh lối sống nữa chứ: Trước dùng sức khỏe đổi tiền bạc, giờ dùng tiền bạc đổi sức khỏe.

Đời người có ba "lịch sử": Thời trẻ tranh giành bằng cấp đẹp, trung niên đánh giá qua kinh nghiệm sống, tuổi cao thì... chăm chú vào bệnh án.

Dù sao đi nữa, chúc các bạn học cũ khỏe mạnh, vui vẻ, tim hồn như trẻ thơ, miệng cười toe toét!

Có câu nói kinh điển: "Mất sức khỏe, thắng cả thế giới thì cũng chả ích gì?"

Đừng coi tiền bạc nặng hơn mạng sống. Trên đời này, chẳng thứ gì là của riêng bạn, chỉ có thân xác này mới thực sự thuộc về bạn!

Bàn tiệc đầy món ngon, bạn phải có hàm răng chắc để nhai. Túi đầy tiền, bạn phải có mạng để tiêu.

Ngắm cảnh đẹp dọc đường, bạn phải đi bộ được. Đào được mỏ vàng, bạn phải khiêng nổi.

Người có thể đào mương kiếm cá là anh hùng thực thụ, nằm viện đếm tiền mới là... kẻ ngốc!

Điều duy nhất bạn có quyền khoe khoang là sức khỏe của bạn! Khi mọi người ra đi hết, bạn vẫn có thể ngồi phơi nắng, nhấp ngụm trà, tận hưởng cuộc sống khỏe khoắn.

Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

Cuối cùng, gửi các bạn vài câu "triết lý đời thường":

Đậu nành quan trọng hơn rượu Mao Đài;

Bánh ngô ngon hơn bánh kem;

Khoai lang bổ hơn thịt hầm;

Nấm rừng quý hơn bào ngư;

Đi bộ khỏe hơn lái xe;

Vui vẻ quý hơn thành tích;

Tập thể dục tốt hơn massage;

Đọc sách hay hơn đánh bài;

Khoan dung đẹp hơn phẫu thuật thẩm mỹ;

Bạn bè thân hơn sếp;

Ngày thường đáng giá hơn lễ hội;

Lời chúc chân thành hơn mời tiệc;

Sức khỏe... quan trọng hơn tất cả!

Bài phát biểu này không chỉ gây cười mà còn nhắc nhở chúng ta: Tuổi trung niên có "drama", nhưng hãy sống sao cho vui, khỏe là chính!

Theo Aboluowang