Bam Land hợp tác cùng Pi Group trong hành trình kiến tạo Đô thị số Picity

Sự kiện đánh dấu bước hợp lực giữa nhà phát triển đô thị tiên phong và đơn vị phân phối uy tín, hướng đến mục tiêu định hình chuẩn sống mới – thông minh, an toàn và bền vững cho cư dân hiện đại.

Bam Land – Nền tảng phân phối chuyên nghiệp

Công ty Cổ phần Bam Land là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực triển khai bán hàng bất động sản, được biết đến với năng lực kết hợp giữa sức mạnh Marketing – Truyền thông và ứng dụng công nghệ đột phá, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường.

Bam Land phát triển theo định hướng "Lấy công nghệ làm nền tảng – Lấy hiệu quả làm thước đo", giúp tối ưu hiệu suất cho chủ đầu tư và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhờ nền tảng nhân sự chuyên môn cao và khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường, Bam Land khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa chủ đầu tư và khách hàng, trực tiếp truyền tải giá trị thương hiệu Picity – từ định vị công nghệ, hệ tiện ích 5 sao đến trải nghiệm sống vượt trội.

Hơn 40 đại lý hàng đầu thị trường hợp lực lan tỏa giá trị Đô thị số Picity đến khách hàng.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Bam Land kết nối hai yếu tố then chốt của thị trường bất động sản hiện đại: tầm nhìn phát triển đô thị số và năng lực phân phối chuyên nghiệp. Là một trong hơn 40 đại lý phân phối chiến lược được Pi Group vinh danh, Bam Land được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc lan tỏa giá trị thương hiệu Picity đến khách hàng trên toàn thị trường.

Trong vai trò đối tác phân phối chiến lược, Bam Land không chỉ thực hiện nhiệm vụ bán hàng mà còn là cầu nối thương hiệu, giúp Pi Group mở rộng độ phủ truyền thông, nâng cao nhận diện và khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc đô thị số thông minh. Hai bên cùng hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái phân phối hiệu quả, minh bạch và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Picity – Tiên phong xu hướng đô thị số

Pi Group phát triển hệ sinh thái Đô thị số Picity với ba trụ cột chiến lược: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI – IoT – Blockchain): Ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành và quản lý như Smart Parking, Smart Elevator, Smart Locker, cảm biến môi trường, Smarthome, Face ID, Robot giao hàng tự động… giúp tối ưu hóa trải nghiệm cư dân.

Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế: Quy hoạch theo tiêu chuẩn resort với hồ bơi muối khoáng vô cực, Sky Lounge, phòng gym thương hiệu quốc tế, khu vui chơi công nghệ cho trẻ em, mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng giữa đô thị.

Pi Group hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới kiến tạo Đô thị số Picity.

Thiết bị đồng bộ từ thương hiệu toàn cầu: Pi Group hợp tác với các thương hiệu hàng đầu như Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics – bảo chứng cho chất lượng, an toàn và vận hành thông minh tại mỗi công trình.

Trong giai đoạn sắp tới, Pi Group và Bam Land sẽ đồng hành triển khai các dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Picity, bao gồm: Picity Sky Park – Phân khu SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng – biểu tượng phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng, công nghệ và sức khỏe. Picity Central Park – dự án trọng điểm dự kiến ra mắt Quý I/2026, được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Bam Land không chỉ là thỏa thuận hợp tác thương mại mà là sự đồng hành chiến lược trong hành trình kiến tạo tương lai đô thị Việt Nam. Mỗi sản phẩm Picity được phân phối qua mạng lưới Bam Land sẽ là minh chứng cho chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống hiện đại, góp phần hình thành cộng đồng cư dân thông minh – an toàn – thịnh vượng.