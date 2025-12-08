Dấu ấn Đèo Cả trên những tuyến cao tốc chiến lược

Với chiến lược mở rộng quy mô và loạt dự án trọng điểm chuẩn bị triển khai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng.

Mới đây, Liên danh Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ của HHV) đã được Bộ Xây dựng phê duyệt là nhà đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, triển khai theo phương thức PPP. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành trong năm 2028.

Tại dự án này, HHV không chỉ tham gia đầu tư và thi công mà còn đóng vai trò chủ lực trong công tác vận hành toàn tuyến cao tốc. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1) dài hơn 51km đã khai thác từ năm 2022 do HHV quản lý vận hành, đảm bảo an toàn và thông suốt suốt cho hàng triệu lượt xe qua tuyến. Đối với đoạn TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) dài hơn 40km, doanh nghiệp đã sẵn sàng tiếp nhận vận hành để tạo sự đồng bộ trên toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo kế hoạch, hàng loạt dự án trọng điểm sẽ về đích vào cuối năm nay, bổ sung thêm khoảng 700km đường cao tốc mới vào mạng lưới quốc gia. Trong không khí thi đua giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu thông tuyến và khánh thành các công trình vào ngày 19/12, HHV đóng vai trò nòng cốt tại nhiều dự án trọng điểm đang trên đà về đích.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng khánh thành công trình vào ngày 19/12 tới đây.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang đẩy tiến độ để thông tuyến dịp 19/12

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài hơn 93km, có tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng, được xem là một trong những dự án thách thức nhất cả nước khi đi qua khu vực địa hình hiểm trở, địa chất karst phức tạp, nhưng vẫn đạt mục tiêu thông tuyến nền – mặt đường trên toàn tuyến chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 59km, có tổng mức đầu tư gần 11.200 tỷ đồng, đang triển khai 147 mũi thi công, mục tiêu thông tuyến đúng kế hoạch.

Những dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần nối thông toàn tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau, hình thành 3.000 km cao tốc xuyên suốt Bắc - Nam, tạo nền tảng công việc dài hạn trong lĩnh vực khai thác - vận hành mà HHV đang dẫn dắt.

HHV hiện đang quản lý, vận hành hơn 470 km đường cao tốc và quốc lộ, cùng hơn 31 km hầm đường bộ trên cả nước, với việc sở hữu lực lượng kỹ thuật giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, cùng hệ thống thiết bị, máy móc chuyên dụng, hiện đại… HHV được đánh giá cao về khả năng đảm bảo vận hành thông suốt các tuyến cao tốc, đặc biệt là các tuyến có hầm xuyên núi.

Tháng 8/2025 vừa qua, Liên danh HHV trúng gói thầu quản lý, vận hành và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ, với tổng chiều dài hơn 120km.

Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời điểm bùng nổ đầu tư hạ tầng, khi kế hoạch đầu tư công trung hạn quy mô 8,31 triệu tỷ đồng đang được Quốc hội xem xét thông qua. Đây là nguồn lực khổng lồ mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp như HHV trong phát triển hạ tầng hiện đại.

Để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới, HHV duy trì nền tảng tài chính vững mạnh. Báo cáo 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.596 tỷ đồng (tăng 13%), lợi nhuận sau thuế 477 tỷ đồng (tăng gần 30%), tổng tài sản đạt 40.050 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, HHV duy trì mức tăng trưởng kép gần 30% về doanh thu và lợi nhuận, con số thể hiện tính bền vững của mô hình kinh doanh.

Với nền tảng tài chính ổn định, danh mục dự án giàu tiềm năng và năng lực thi công - vận hành hàng đầu thị trường, HHV đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giữ vững vị thế doanh nghiệp hạ tầng giao thông hàng đầu của Việt Nam, đồng hành cùng mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng quốc gia trong những thập kỷ tới.