Asahi Japan ký kết vận hành dự án Thiên Quân Marina Plaza Cần Thơ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, quản lý vận hành không chỉ là dịch vụ mà trở thành giá trị cốt lõi giúp nâng tầm chất lượng sống cư dân và duy trì giá trị tài sản bền vững.

Chủ đầu tư Thiên Quân Marina Plaza Cần Thơ cho biết, đây là dự án chung cư thương mại tại nội thành Cần Thơ, dự kiến quý 1/2027 sẽ bàn giao. Vì vậy, thời điểm này lựa chọn đơn vị quản lý vận hành sẽ giúp chuẩn hóa quy trình vận hành trước khi cư dân vào ở, giảm nhiều rủi ro và phát sinh chi phí.

"Được biết, chất lượng dịch vụ của Asahi Japan đã được khẳng định qua hàng loạt dự án bất động sản trên toàn quốc, nhờ quy trình quản lý vận hành chuẩn Nhật Bản cùng nền tảng công nghệ do chính đơn vị nghiên cứu và phát triển. Và sự kết hợp này hứa hẹn sẽ kiến tạo một chuẩn mực sống mới, hiện đại - văn minh - gắn kết cộng đồng tại dự án Thiên Quân Marina Plaza." - Chia sẻ từ Chủ đầu tư Thiên Quân tại buổi ký kết.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty, bên cạnh thế mạnh sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, Asahi Japan đã xác định rõ yếu tố công nghệ ứng dụng trong quản lý vận hành. Bởi vậy, phần mềm Asahi Care đã được xây dựng và cập nhật liên tục để trở nên ngày càng tối ưu với nhiều tính năng: đăng ký chuyển đồ, gia hạn phương tiện, đăng ký thẻ cư dân, đăng ký sửa chữa online,…đáp ứng mọi yêu cầu cơ bản của Cư dân và phù hợp với mọi độ tuổi người dùng. Đến nay, nó đã trở thành công cụ không thể thiếu của Cư dân và Ban Quản lý trong việc vận hành nhằm hướng tới "vận hành xanh" không giấy tờ và tiết kiệm thời gian.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm đô thị Cần Thơ, Thiên Quân Marina Plaza sở hữu lợi thế về giao thông, tiện ích, khả năng kết nối với các khu vực sầm uất của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung. Tính đến thời điểm hiện tại, đây một trong những công trình về nhà ở cao nhất của Tây Đô, với 23 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án được triển khai trên tổng diện tích sàn xây dựng hơn 51.000m², gồm 530 căn hộ cao cấp, trong đó có 510 căn hộ tại tháp đôi và 20 căn hộ thông tầng thương mại khối đế.

Căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng với nhiều loại căn từ 01 đến 03 phòng ngủ, đảm bảo không gian sống thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên và tiện nghi cao cấp. Bên cạnh đó, pháp lý minh bạch, đầy đủ giấy phép xây dựng và hỗ trợ tài chính từ ngân hàng giúp khách hàng an tâm đầu tư và sở hữu căn hộ.

Những hình ảnh thực tế từ công trường cho thấy không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng căn hộ. Ghi nhận mới nhất cho thấy tòa tháp T1 Thiên Quân Marina Plaza đang thi công cột vách tầng 15 và dầm sàn tầng 16. Đây là tòa có tiến độ nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tòa tháp T2 hiện đã đổ bê tông sàn tầng 15 và đang thi công cột vách tầng 15.

Theo kế hoạch thi công, đại diện Nhà thầu cho biết "Đơn vị thi công chúng tôi đang tập trung nguồn nhân lực, thiết bị, nguyên vật liệu… sẵn sàng cất nóc trước tết nguyên đán 2026 đánh dấu mốc tiến độ của dự án mà Tổng thầu Công ty CP Xây dựng Hiện Thực cam kết với Chủ đầu tư.

Tiếp lời ông Nguyễn Hiếu Học khẳng định: "Cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng những toà chung cư không chỉ đẹp về kiến trúc, mà còn vững chắc theo thời gian, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Với tầm nhìn dài hạn, Thiên Quân Marina Plaza cam kết phát triển các dự án bền vững, mang đến môi trường sống hiện đại và kết nối cộng đồng. Thiên Quân Marina Plaza sẽ là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của trung tâm thành phố Cần Thơ trong thời kỳ sáp nhập, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Asahi Japan - Đơn vị quản lý vận hành bất động sản theo tiêu chuẩn Nhật Bản

