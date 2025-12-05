The Reverie Saigon - Tinh hoa nghệ thuật ý hiện diện trong từng khoảnh khắc

Là thành viên chính thức duy nhất của tổ chức "The Leading Hotels of the World" tại Việt Nam, khách sạn không chỉ mang đến dịch vụ lưu trú đẳng cấp, mà còn là nơi tinh hoa thiết kế Ý hiện diện trong từng nhịp thở không gian.

Với 39 tầng, gồm 62 phòng suite, 224 phòng nghỉ sang trọng và 89 căn hộ dịch vụ cao cấp, The Reverie Saigon mang dấu ấn các thương hiệu nội thất Ý danh tiếng như Venni, Colombostile hay VGnewtrend. Khách sạn sở hữu 12 hạng phòng nghỉ cao cấp đều nằm ở vị trí tầng cao, từ tầng 27 đến tầng 39 với không gian mang dấu ấn thẩm mỹ riêng được trang bị các tiện nghi hiện đại, mở ra tầm nhìn ngoạn mục, ngắm trọn toàn cảnh thành phố lộng lẫy và dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Trong bài viết này, The Reverie Saigon lựa chọn giới thiệu ba không gian lưu trú độc đáo nhằm phác họa rõ hơn phong cách đa dạng và tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn.

Bước vào sảnh tầng trệt khách sạn, khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra điểm nhấn là chiếc đèn chùm pha lê VGnewtrend Arabesque Egg làm từ các mảnh thủy tinh của thương hiệu Murano được thổi thủ công, lan tỏa ánh sáng rực rỡ, tạo nên tâm điểm thị giác đầy mê hoặc cho không gian. Khi đi đến tiền sảnh tầng 7, một không gian tựa phòng trưng bày nghệ thuật, là nơi trưng bày chiếc đồng hồ Baldi Monumental nổi bật với sắc xanh lục bảo được tạo tác từ đá lông công quý hiếm, cao 3 mét, nặng gần 1.000kg, hiển thị thời gian nguyên tử chính xác. Điểm thêm sự nguy nga là sofa Colombostile dài 5 mét thuộc bộ sưu tập Esmeralda của Giovanni Malerba di Busca, làm từ gỗ quý, dát vàng 24K, bọc da đà điểu tím và điểm xuyết thêm một viên thạch anh tím phía sau. Bản hoà ca tuyệt mỹ ấy, đưa hành trình thưởng lãm khẽ chuyển mình, dẫn bước du khách vào thế giới riêng tư - nơi mỗi căn phòng là một "tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ".

Đến với căn phòng đầu tiên - Reverie Romance Suite rộng 68 mét vuông được thiết kế dành cho những cặp đôi tìm kiếm sự riêng tư và trải nghiệm lưu trú mang màu sắc lãng mạn với tông chủ đạo mang sắc đỏ ruby ấm áp và quyến rũ. Những mảng tường lụa cao 4,5 mét do nghệ nhân Venetian chế tác và phông đầu giường Gianduja của Rubelli, dệt thủ công với các họa tiết tinh xảo góp phần làm nổi bật thêm không gian của phòng Reverie Romance Suite. Ngoài ra, phải kể đến ghế Loveseat Arkeos của Vittorio Grifoni với đường cong cổ điển và chất liệu da bóng mịn, hay phòng tắm rộng rãi với sắc đỏ của gạch mosaic làm chủ đạo tạo nên cảm giác gần gũi và thân mật cho các cặp đôi.

Với những du khách yêu thích nghệ thuật nội thất Ý trong gam màu be thanh lịch thì Designer Suite by Visionnaire chính là lựa chọn hoàn hảo. Điểm nhấn độc bản của căn phòng rộng 126 mét vuông này chính là sự kết hợp của chiếc đèn chùm pha lê Esmeralda - phong cách quý tộc châu Âu cùng chiếc đèn Excalibur đính pha lê Swarovski - lấy cảm hứng từ thanh kiếm huyền thoại của vua Arthur, tạo hiệu ứng ánh sáng vừa quyền lực vừa mê hoặc. Bên cạnh đó, du khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn nhịp sống thành phố trên chiếc Sofa Oberon màu be trang nhã được chế tác từ khung gỗ tần bì và gỗ thông, kết hợp với lớp đệm Memory Foam và lông vũ mềm mại. Mỗi chi tiết trong Designer Suite by Visionnaire thể hiện tính thẩm mỹ thanh lịch, nâng trải nghiệm tại The Reverie Saigon lên tầm tinh tế mới.

Nếu hai căn phòng trước là bản sonata du dương, thì căn phòng The Saigon Suite là bản vĩ thanh rực rỡ, được đặt tại hai tầng cao nhất của khách sạn, với tổng diện tích 276 mét vuông, nơi sắc cam nâu ấm hòa cùng nhịp thở Sài Gòn, tạo nên một không gian vừa rực rỡ vừa đầy chiều sâu. Những tuyệt tác nội thất của các bậc thầy thiết kế đều hội tụ tại căn phòng này, biến The Saigon Suite thành lựa chọn lý tưởng cho những du khách yêu nghệ thuật, những tín đồ yêu thiết kế cao cấp hoặc những ai tìm kiếm trải nghiệm lưu trú mang tính biểu tượng.

Không gian phòng khách của The Saigon Suite được lát đá cẩm thạch kết hợp hệ cửa sổ kính dài từ sàn đến trần, mở ra không gian rộng thoáng và tầm nhìn thành phố tuyệt đẹp, mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp phòng. Bộ Sofa Chester One tái hiện tinh thần quý tộc Anh thế kỷ 18, với đệm da mềm mại, tay vịn uốn lượn tinh tế, hàng ghim bọc da tỉ mỉ, đậm chất thủ công Ý thanh lịch. Kệ sách Veliero của Franco Albini được thiết kế với một trụ trung tâm duy nhất cùng hai tấm kệ kính được treo bằng hệ thống dây cáp thép, tạo hiệu ứng lơ lửng táo bạo nhưng thanh thoát. Veliero lấy cảm hứng từ kết cấu của những con thuyền buồm với cảm giác bay bổng, tăng tính sang trọng và độc nhất cho không gian.

Đặc biệt hơn, khi lưu trú tại The Saigon Suite, du khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn các tiện ích đẳng cấp, từ phòng tắm rộng rãi và khu vực ăn uống riêng tư cho đến tủ bar Isidoro do Jean-Marie Massaud thiết kế. Phòng ngủ thoáng đãng mở ra góc nhìn ôm trọn khoảnh khắc bình minh lẫn hoàng hôn của thành phố, mang đến trải nghiệm lưu trú vừa thanh lịch vừa đáng nhớ.

Giữa lòng đô thị sôi động, The Reverie Saigon là nơi tinh hoa Ý thăng hoa trong từng trải nghiệm. Từ đèn chùm pha lê lấp lánh, sofa tinh xảo, đến các chi tiết dát vàng và đá quý đều trở thành những tác phẩm của vẻ đẹp và cảm xúc. Sự hòa quyện của ánh sáng, chất liệu và thiết kế biến mỗi khoảnh khắc lưu trú thành lát cắt của nghệ thuật Ý vượt thời gian. Ngoài ba hạng phòng cao cấp này, The Reverie Saigon còn sở hữu nhiều không gian lưu trú độc bản khác, nơi mỗi căn phòng mang một dấu ấn thẩm mỹ riêng, luôn sẵn sàng chờ du khách khám phá.

Mùa lễ hội năm nay, The Reverie Saigon ra mắt gói ưu đãi dành cho hạng phòng Suite và Residential Suite, đi kèm trải nghiệm ẩm thực thượng hạng tại Café Cardinal và Long Triều - nhà hàng chuẩn 1 sao Michelin. Bên cạnh đó, khách lưu trú còn được tận hưởng loạt tiện ích đặc quyền tại Executive Lounge và tái tạo năng lượng trong không gian thư giãn tuyệt đối tại The Spa.

Về khách sạn The Reverie Saigon

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa của 2 đại lộ danh giá Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, The Reverie Saigon là khách sạn 5 sao với lối kiến trúc đầy nghệ thuật và độc đáo. Với 39 tầng kiêu hãnh giữa bầu trời thành phố, khách sạn có 62 phòng suite, 224 phòng nghỉ cao cấp, 89 căn hộ dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Mỗi không gian được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, tỉ mỉ trong từng chi tiết, mang lại trải nghiệm lưu trú cá nhân hóa. Trải nghiệm thăng hoa tại The Reverie Saigon còn được thể hiện thông qua bản hòa tấu ẩm thực đa sắc. The Long @ Times Square mang phong vị ẩm thực Ý và cocktail trong không gian ngoài trời phóng khoáng, thoáng đãng. Nhà hàng Long Triều tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp cung đình Trung Hoa với ẩm thực Quảng Đông tinh tế, đẳng cấp 1 sao Michelin và nhà hàng Café Cardinal phục vụ ẩm thực quốc tế trong không gian Châu Âu thanh lịch. Hơn cả một khách sạn, The Reverie Saigon là một điểm đến hội tụ tinh hoa văn hóa bản địa và phong cách quốc tế để mỗi khoảnh khắc lưu trú đều trở nên đáng nhớ giữa lòng Sài Gòn diễm lệ.