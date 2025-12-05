Tìm nơi đáng sống nhất Hòa Lạc

Bùng nổ cầu nhà ở chất lượng cao

Mỗi ngày, đúng 6h45 phút sáng, dù trời mưa hay nắng, chị Hiền, nhân viên làm việc tại một trung tâm dữ liệu lớn đều bền bỉ đứng chờ xe tuyến ở điểm Châu Văn Liêm giao với đại lộ Thăng Long để đi làm tại Hòa Lạc. Dù gia đình (chồng và 2 con) có mức thu nhập khá cao nhưng chị lại không muốn tự lái xe đi làm, phần vì ngại lái xe trên cao tốc và chi phí đi lại hàng tháng cũng không hề nhỏ.

Nhiều người hỏi sao chị Hiền không chuyển lên Hòa Lạc sống, đất trên khu vực này còn rẻ và giao thông thuận tiện chỉ 40-50 phút bằng phương tiện cá nhân. Song, chỉ những ai làm việc tại Hòa Lạc mỗi ngày như chị Hiền mới hiểu, không dễ để "sống ở Hòa Lạc" bởi mặc dù là khu vực đang phát triển hết sức tiềm năng để vươn lên thành trung tâm hành chính thành phố phía Tây của Thủ đô theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, song khu vực này đang là "vùng trũng về không gian sống và tiện ích đô thị". 80% cư dân khu công nghệ cao Hòa Lạc hay cán bộ, nhân viên Tập đoàn lớn vẫn phải về Hà Đông hoặc Xuân Mai mua sắm và sử dụng dịch vụ cao cấp.

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, các dự án BĐS mọc lên như nấm sau mưa nhưng chủ yếu là đầu cơ và phân lô bán nền nên dù thành hình hài các khu dân cư từ cả chục năm nhưng tới nay các khu đô thị này vẫn bỏ không cho cỏ dại mọc. Tại khu vực trung tâm, một dạo rộ lên mốt mua đất xây chung cư mini, nhà trọ sinh viên cho thuê song chất lượng xây bình dân, tiện ích không có nên chẳng mấy mà khai thác không hiệu quả.

Ước ao của chị Hiền là Hòa Lạc có một khu đô thị đa chức năng có đầy đủ tiện ích công cộng: trường học, phòng khám, nhà hàng, café, khu vui chơi, shopping, giải trí. "Nếu có một khu đô thị đồng bộ hạ tầng và đầy đủ tiện ích như vậy chắc chắn tôi sẽ chuyển lên sống tại Hòa Lạc để đi làm cho gần và thuận tiện".

Thống kê cho thấy, Hòa Lạc hiện có hơn 100.000 người di chuyển từ nơi khác tới sống, học tập và làm việc, tốc độ tăng dân số cơ học 8%/năm, gấp đôi Hà Nội. Tới năm 2030, nơi đây sẽ có khoảng 600.000 cư dân, riêng "thành phố đại học thông minh" đã thu hút hơn 40.000 người về học tập và làm việc.

Điều này thúc đẩy nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao, các khu đô thị compound - all in one, phù hợp tầng lớp tri thức và chuẩn sống và tiêu dùng ngày càng cao.

Giới chuyên gia dự báo, nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại Hòa Lạc sẽ sớm bùng nổ khi tới đây tuyến Metro số 5 được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Hoa Lac Metro City – khu đô thị đáng sống, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Metro sẽ tạo ra một mô hình sống mới, thay đổi cách thị trường định giá bất động sản. Với mô hình TOD, giá trị bất động sản dọc metro sẽ được nâng cấp, hình thành những "thành phố trong thành phố", thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đất Hòa Lạc đang "nóng ran" trước giờ khởi công Metro số 5, trong đó các khu đô thị nằm dọc tuyến trung tâm của thành phố có đầy đủ tiện ích cho cư dân như Hoa Lac Metro City được quan tâm nhiều nhất.

Cách ga Metro số 5 (Tiến Xuân) chỉ 500m, liền kề khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia, Hoa Lac Metro City là dự án compound (quy hoạch đồng bộ và khép kín) theo mô hình TOD quy mô lớn và đẳng cấp bậc nhất Hòa Lạc. Đây cũng là khu đô thị all in one đầu tiên, mảnh ghép hoàn hảo làm nên bức tranh tươi sáng và đầy tiềm năng của thành phố phía Tây Hà Nội.

Hoa Lac Metro City được phát triển theo mô hình TOD - Ảnh: Grand M

Sở hữu 8,3ha đất sạch, pháp lý rõ ràng, Hoa Lac Metro City cung cấp ra thị trường hữu hạn chỉ 192 sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thư trong không gian sống được tích hợp đầy đủ các tiện ích, hứa hẹn trở thành điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Đây cũng sẽ là phân khúc dự báo tăng giá sớm nhất, nhà đầu tư vừa đón đầu được cơ hội sinh lời theo hạ tầng vừa khai thác được ngay giá trị thực tế của sản phẩm.

"Các khu đô thị có vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đầy đủ sẽ là tâm điểm hút dòng vốn, thu hút được cư dân về sinh sống cũng như hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn, bền vững.", CEO Nguyễn Thị Dung, chủ tịch G.Empire Group, đơn vị tiếp thị, phân phối BĐS hàng đầu thị trường nhận định.

Hoa Lac Metro City – Tâm điểm hội tụ tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn - Ảnh: KITA Group

Vị CEO kỳ cựu này dự báo, trong vòng 2 năm kể từ khi tuyến Metro số 5 khởi công, những dự án như Hoa Lac Metro City sẽ có biên độ tăng giá từ 25-30%, thanh khoản cao bậc nhất thị trường do cầu cao hơn cung và quỹ đất trung tâm Hòa Lạc đang ngày một khan hiếm trong khi vẫn là "rốn" hút vốn đầu tư cũng như gia tăng dân số cơ học.