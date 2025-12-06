Aristino ký kết hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris
Ngày 23/11/2025, thương hiệu thời trang Aristino chính thức công bố hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris – thương hiệu điều chế nước hoa danh tiếng đến từ Pháp, được mệnh danh là "bậc thầy trong nghệ thuật kể chuyện bằng mùi hương".
Sự kiện đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa bản sắc văn hoá Việt và tinh hoa chế tác hương thơm Pháp, nơi sáng tạo vượt qua ranh giới địa lý để cùng kiến tạo chuẩn mực phong cách mới cho quý ông hiện đại.
Dấu mốc quan trọng trên hành trình nâng tầm phong thái quý ông Việt
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam, khẳng định:
"Việc hợp tác với Parfums Parour Paris là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Aristino. Chúng tôi cẩn trọng chọn lựa Parfums Parour Paris để cùng kiến tạo nên những dòng nước hoa được xem như ‘trang sức’ dành cho phái mạnh, mảnh ghép tinh tế giúp kiện toàn phong cách, tôn vinh bản lĩnh và thần thái của quý ông Aristino. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm nước hoa đẳng cấp quốc tế nhằm nâng tầm trải nghiệm lối sống tinh tế, có chiều sâu văn hoá, góp phần định hình xu hướng và giá trị mới cho thị trường nước hoa cũng như văn hoá thưởng thức hương thơm của người Việt."
Ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam - Đại diện thương hiệu Aristino phát biểu tại lế ký kết.
Từ những bộ trang phục cao cấp đến phong cách sống tràn đầy cảm hứng và tình yêu quê hương đất nước, Aristino đã trở thành biểu tượng cho quý ông Việt Nam hiện đại: bản lĩnh, tự tin, tinh tế, kiên định và điềm tĩnh.
Bà Aline Beheit Matar, Phó Tổng Giám đốc BOE Việt Nam, đại diện Parfums Parour Paris, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng hương thơm là ngôn ngữ của cảm xúc. Và khi mùi hương trở thành hình thái biểu đạt vô hình cho dấu ấn của những người đàn ông thành đạt thì đó là sự cộng hưởng hoàn hảo của một hình mẫu chuẩn mực. Chúng tôi rất vinh dự khi được Aristino tin tưởng cùng đồng hành mang tinh hoa nghệ thuật chế tác hương thơm Pháp khắc họa chân dung những người đàn ông Việt Nam."
Nối dài di sản – Kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên toàn cầu hóa
Hợp tác với Parfums Parour Paris, sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác mùi hương Pháp và tầm nhìn của thương hiệu Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa không chỉ dừng lại ở câu chuyện sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn về giá trị đích thực: nước hoa trở thành dấu chấm phá sắc nét, hoàn thiện diện mạo và phong thái của quý ông Aristino trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam - Đại diện thương hiệu Aristino và Bà Aline Beheit Matar, Phó Tổng Giám đốc BOE Việt Nam - Đại diện Parfums Parour Paris ký kết thỏa thuận hợp tác tại sự kiện.
Aristino và Parfums Parour Paris cam kết tiếp tục đồng hành phát triển các dòng sản phẩm nước hoa cao cấp mới, như những "trang sức vô hình" dành cho phái mạnh, lan tỏa tinh thần "Tiếp nối huyền thoại" với khát vọng định hình phong cách sống đẳng cấp, bản lĩnh và tinh tế của người đàn ông Việt Nam. Song song đó cũng củng cố vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ phong cách quốc tế.
Danh tính được dệt từ những nốt hương
Với Aristino Paris, mùi hương chính là danh tính vô hình, lưu giữ cảm xúc, lối sống và khí chất của một người – như một chữ ký thầm lặng mà không đôi mắt nào nhìn thấy, nhưng trái tim ai cũng cảm nhận được.
Từ diện mạo đến dấu ấn hương thơm, Aristino đang viết tiếp di sản phong cách của người đàn ông Việt Nam đương đại – điềm tĩnh, tự tin và đầy nội lực.
