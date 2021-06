Bamboo Aiways bay đúng giờ gần 99%, dẫn đầu top 3 hãng hàng không lớn tháng 6/2021

Cụ thể, giai đoạn từ 19/5 – 18/6/2021, tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) của Bamboo Airways đạt 98,7%, dẫn đầu nhóm 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất. Hai "ông lớn" còn lại của ngành là Vietnam Airlines và Vietjet Air có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ lần lượt là 98% và 96,3%. Tính trung bình toàn ngành hàng không, tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ giai đoạn này là 97,7%.



Các số liệu thống kê của Cục Hàng không cũng cho thấy, trong ba hãng bay nội địa lớn nhất, Vietjet Air là hãng có tỷ lệ chậm chuyến lớn nhất với 3,7%, kế đến là Vietnam Airlines với 2,0% và Bamboo Airways thấp nhất với 1,3%. Xét về tỷ lệ huỷ chuyến, Vietnam Airlines cao nhất với 8,7%. Ở Vietjet Air, tỷ lệ này là 2,2% và Bamboo Airways thấp nhất với 0,9%.



Theo số liệu, có 6 nhóm nguyên nhân chính khiến các chuyến bay của các hãng hàng không bị chậm chuyến bao gồm: trang thiết bị và dịch vụ tại cảng; quản lý, điều hành bay; hãng hàng không; thời tiết; tàu bay về muộn và lý do khác. Ở giai đoạn kể trên, Cục Hàng không cho biết nhóm nguyên nhân do các Hãng hàng không chiếm tỷ trọng lớn nhất, 43,4%.

Tỷ lệ chậm/huỷ chuyến của các hãng hàng không giai đoạn 19/5 – 18/6/2021

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động khai thác và bảo dưỡng tàu bay, Cục hàng không Việt Nam đã ra chỉ thị yêu cầu các hãng bảo dưỡng, bảo quản máy bay nằm sân và báo cáo nhà chức trách 48 giờ trước khi khai thác trở lại với các phi cơ dừng bay trên 1 tháng. Cục yêu cầu các hãng xoay tua sử dụng để tránh tình trạng máy bay nằm sân không hoạt động trên 1 tháng nhằm đảm bảo an toàn bay.



Theo số liệu của Planespotter, Bamboo Airways hiện có tỷ lệ máy bay đang khai thác cao nhất trong top 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất. Cụ thể, hãng này duy trì khai thác 61,5% đội bay hiện có, trong khi ở Vietnam Airlines, tỷ lệ này là 50% và Vietjet Air là 33,7%.

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn tại các sân bay giai đoạn này, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi vào điểm soi chiếu để lên máy bay; chủ động sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến như check in qua website, máy tự động tại các sân bay (kiosk check in điện tử) hoặc check in tại quầy thủ tục đặt tại các quần thể của FLC.

Hãng tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ hoàn hủy vé linh hoạt đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện hoàn/bảo lưu vé, đối với với tất cả các đường bay nội địa mà Bamboo Airways đang khai thác, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.