Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

08-11-2025 - 07:36 AM | Xã hội

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ngày 7-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông Cao Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.


Theo B. Trân

Người lao động

