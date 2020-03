Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Theo đó, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình được Ban Bí thư Trung ương Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;



Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình;

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Thanh tra tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đánh giá cao năng lực, trình độ của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và mong các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có cán bộ mới chuyển đến tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Hồ Lê Ngọc.



Chiều 4/3, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HNDN tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 3507-QĐ/TU quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.