Bán "chui" hơn 1.082 căn hộ tại dự án Roxana Plaza Bình Dương

Hơn 10 năm chưa giao nhà, khách hàng như “ngồi trên đống lửa”

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương vừa công bố Kết luận thanh tra số 308/KL – UBND ngày 22/8/2023 (do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký) về tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh tại dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Contentment Plaza (tên thương mại là Roxana Plaza) do Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư bất động sản Tường Phong (viết tắt Công ty Tường Phong) làm chủ đầu tư.

Dự án Roxana Plaza xảy ra lùm xùm trong nhiều năm khiến hàng trăm khách hàng bỗng trở thành nạn nhân nên bức xúc kéo nhau đi kêu cứu

Kết luận thanh tra nêu rõ, năm 2010, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Tường Phong thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp trên diện tích 7.802,3m 2 tại xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An (nay là phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An). Đến năm 2019, UBND TP. Thuận An ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án Roxana Plaza.

Ngày 20/1/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 255/SXD-KTKT về việc cấp giấy phép xây dựng công trình Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (dự án Roxana Plaza). Tuy nhiên, đến ngày 9/7/2021 thì Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2344/SXD-QLN về việc tạm ngưng hồ sơ chuyển nhượng dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (dự án Roxana Plaza).

Theo Sở Xây dựng thì thời điểm này, tồn tại việc hàng trăm người dân đang khiếu nại về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Naviland (do trong Công ty Cổ phần Naviland có 51% cổ phần của Công ty Tường Phong)… Các bên đang có khiếu kiện tại tòa án, chưa thống nhất giải quyết xong việc khiếu kiện… Do đó, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo về việc dự án đủ điều kiện huy động vốn để bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định cho nhà đầu tư.

Dự án được chấp thuận chủ trương, xây dựng từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng khiến khách hàng như “ngồi trên đống lửa”, nguy cơ mất nhà, mất tiền…

Đến ngày 4/11/2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3502/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty Tường Phong với số tiền 275 triệu đồng. Cụ thể, Công ty này đã vi phạm trong triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ. Theo đó, tiến độ dự án đến tháng 6/2021 sẽ đưa vào hoạt động, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra dự án chưa thi công xây dựng xong).

Quá trình kiểm tra hiện trạng dự án vào ngày 10/11/2022, Thanh tra tỉnh Bình Dương nhận thấy: Dự án hiện nay đã ngưng triển khai xây dựng. Theo Công ty Tường Phong, việc tạm ngừng thi công từ ngày 5/5/2022, tuy nhiên, Công ty Cổ phần Naviland thì cho rằng thời điểm dừng dự án từ tháng 5/2021. Nguyên nhân là do nội bộ tranh chấp dân sự giữa các cá nhân với nhau không liên quan dự án.

Đáng nói, đến nay (tháng 8/2023), công trình dự án Roxana Plaza nói trên vẫn chưa được thi công trở lại khiến khách hàng như “ngồi trên đống lửa”, đứng trước nguy cơ mất nhà, mất tiền và nhiều lần khiếu nại lên các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương…

Dự án xây dựng dang dở, đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử phạt

Công ty Naviland bán "chui" hơn 1.082 căn hộ

Ngày 7/4/2017, Công ty Tường Phong ký với ông Nguyễn Anh Đào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VietHome (địa chỉ số 70 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM) hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2017-TPC-HDHTKD về việc cùng góp vốn xây dựng và phân chia lợi nhuận kinh doanh. Đến ngày 27/7/2017, Công ty Tường Phong ký với Công ty Cổ phần Naviland do bà Dương Thị Phương Tuyền (là vợ của ông Nguyễn Anh Đào) làm Tổng Giám đốc hợp đồng ủy quyền số 03/2017/HĐUQ-TPC về việc ủy quyền khai thác đầu tư dự án dự án Roxana Plaza.

Qua đó, Công ty Cổ phần Naviland được quyền ký các hợp đồng phân phối sản phẩm của dự án với các Công ty phân phối, môi giới bất động sản để huy động vốn theo quy định, ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng từ Công ty Tường Phong sang Công ty Cổ phần Naviland. Công ty Cổ phần Naviland đã chuyển nhượng cho khách hàng 1.082 căn hộ bằng hình thức Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, qua kiểm tra điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn theo quy định, Thanh tra tỉnh Bình Dương nhận thấy Công ty Cổ phần Naviland chưa được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng căn hộ trên là vi phạm...

“Ngày 4/11/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 275 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Naviland về hành vi trên. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa nộp phạt” nội dung trong Kết luận thanh tra nêu rõ.

Đến ngày 27/12/2021, Công ty Tường Phong gửi Văn bản số 32/CV-TP về việc xin xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai đối với dự án Roxana Plaza. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã từ chối cấp giấy xác nhận vì lý do người dân đang khiếu nại về việc đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Cổ phần Naviland (do trong Công ty Cổ phần Naviland có 51% cổ phần của Công ty Tường Phong).

Hiện nay, Công ty Naviland, Công ty Tường Phong và hàng trăm người dân là khách hàng mua căn hộ tại dự án Roxana Plaza đang có khiếu kiện tại tòa án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương xác định, Công ty Tường Phong là đơn vị được cơ quan nhà nước giao làm nhà đầu tư, do đó Công ty Tường Phong phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án và chịu trách nhiệm hoàn thành dự án theo quy hoạch, tiến độ đã được phê duyệt.

Yêu cầu Công ty Tường Phong nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật Theo kết luận, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty Tường Phong nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật khi được nhà nước cho phép đầu tư; tiếp tục thực hiện dự án theo tiến độ, chủ trương được phê duyệt; thực hiện các hợp đồng do Công ty Cổ phần Naviland đã ký kết với khách hàng. Ngoài ra, yêu cầu các sở, ngành phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp nhà đầu tư gia hạn chủ trương đầu tư, cần phải làm rõ trách nhiệm việc thực hiện dự án dẫn đến chậm tiến độ sau đó xem xét, quyết định cho gia hạn theo quy định... Dự án Roxana Plaza nằm ngay quốc lộ 13 đoạn cầu Vĩnh Bình vào TP.HCM, có vị trí đắc địa nên từ năm 2018 có hàng trăm người dân đã tìm đến mua căn hộ kỳ vọng làm nơi an cư. Song, từ tháng 5/2021 đến nay công trình dự án Roxana Plaza vẫn đang bị ngừng thi công, chưa xây dựng trở lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân tập trung đông người trước dự án suốt 1 thời gian dài.