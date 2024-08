Bán giải chấp hơn 5,3 triệu cổ phiếu của cố Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HoSE) báo cáo về việc công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 5,3 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn trong phiên 12/8. Qua đó, giảm sở hữu từ 46,82 triệu cổ phiếu (7,68% vốn điều lệ), về 41,51 triệu cổ phiếu (6,8% vốn điều lệ).



Ghi nhận trong phiên ngày 12/8, cổ phiếu DIG bị bán tháo mạnh, chốt phiên giảm 3,67%, tương ứng giảm 850 đồng về 22.300 đồng/cổ phiếu.

Động thái bán giải chấp cổ phiếu này diễn ra sau khi DIC Corp thông báo ông Nguyễn Thiện Tuấn đã qua đời vào ngày 10/8.

DIC Corp thông báo ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời hôm 10/8

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, DIG ghi nhận doanh thu đạt 821 tỷ đồng, tăng 408% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 539% so với cùng kỳ, lên 203,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 45% so với cùng kỳ, còn hơn 15 tỷ đồng. Công ty được hoàn nhập hơn 8 tỷ đồng chi phí tài chính; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34%, lên 58 tỷ đồng.

Kết quả, DIG báo lợi nhuận sau thuế quý II/2024 đạt 125 tỷ đồng, tăng 13 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 822 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,96 tỷ đồng gần 4 tỷ đồng (do quý I lỗ 121 tỷ đồng), giảm 95% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 48 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành gần 5% so với kế hoạch năm.